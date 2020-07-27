1. Страшное горе: пропавшего вечером 24 июля в Крыму трехлетнего Мусу Сулейманова — сына политзаключенного гражданского журналиста Руслана Сулейманова — нашли мертвым в сливной яме рядом с домом. Очевидцы утверждают, что это место обследовали в первый же день. Соболезную семье мальчика…

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Оккупанты сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, а также подтвердили, что яма была обследована в первый день поисков.

2. К дому, где пропал мальчик, приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались женские крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой. Я не имею права что-то говорить, но сливные ямы, колодцы, подвалы, гаражи и чердаки проверяли несколько раз и в первую очередь. Извините, но это так. Как именно и где погиб ребенок? Посмотрим, что оккупанты нам расскажут. Яма была закрыта, но все равно в ней искали. Упал и доски за собой задвинул? Поддон деревянный и сверху большой кирпич положил? Хотя до дна выкачали только сегодня. Но закрыта, блин, была… Увы, Крым НЕ ВЕРИТ в несчастный случай.

3. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1439 человек, в том числе 335 в Севастополе. Умерли 40 человек, в том числе 6 — в Севастополе.

4. В Крымской правозащитной группе, с учетом результатов собственных мониторингов, заявляют, что статистика оккупантов по COVID-19 занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб: “Мы зафиксировали в своих отчетах и имеем подтверждения, что статистика коронавируса в Крыму замалчивается. В первое время замалчивались факты смертей от вируса. Затем начали скрывать и саму заболеваемость. Местные медики нам рассказывают, что есть устные разнарядки отправлять людей на домашнее лечение, чтобы не брать у них тесты на коронавирус, и они не попадают в официальную статистику. До сих пор в Крыму нет ни одного официального случая инфицирования в армии или полиции”.

5. Оккупанты на “день ВМФ” в Севастополе устроили традиционный шабаш, выставили на показ военную технику, а также усилили агитацию по вступлению в армию ихтамнетов.

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

В россии тем временем выкопали труп Ушакова — русского флотоводца, командующего Черноморским флотом, который умер 14 октября 1817 года — а теперь таскают его останки по стране и дают их целовать офицерам российского флота. Мощи Ушакова назвали “святыми” и притащили на парад в Санкт-Петербург. Пропагандоны про мощи написали так: “Праведному воину показали растущую мощь военно-морского флота”. Некрофилы.

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

6. Сегодня оккупанты в Крыму отмечают свой “день ВМФ”. Предлагаю по этому поводу посмотреть видео, как вчера в Керченском проливе утонуло корыто, которое в рамках очередного обострения победобесия “штурмовало” крымские берега. Но до Крыма так и не добралось. Напомню, корыта оккупантов тонут в этом месте второй год подряд.

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

7. Понаставили столько камер, что для них уже закончилось место на существующих столбах? В разных районах Ялты стали появляться уже специально сделанные только для камер столбы, одно- и двурогие.

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

8. Приехала жена с пляжа. Расстроенная. Говорит, что поругались с чертями из Башкирии. Тема такая: моя жена была еще с двумя нашими родственниками. В разговоре вставляют часто украинские слова (говорят на суржике). Это не понравилось рядом загорающим понаехавшим. Башкиров это, видите ли, ОБИДЕЛО. Моя жена не выдержала и послала их на куй…

9. Тема оформления украинских паспортов — всегда актуальна. Крымчане оформляют правильные документы СВОЕЙ страны. Но сейчас это очень проблематично — орки выпускают только один раз: “Кто делал украинский паспорт, подскажите, пожалуйста, что для этого нужно? Особенно, если ранее украинского паспорта не было. И как вообще все это происходит? Расскажите все подробно, пожалуйста”. Комментарии: “Смешные люди”, “Чего смешные? Родился, например, человек в Украине, прожил 9 лет, оказался в россии, исполнилось ему 14 лет, хочет паспорт страны, в которой родился. Вполне себе адекватное желание”, “На границе Каланчак сейчас на Укр стороне сделали паспортный стол, не надо даже ехать в Херсон, как нам пришлось. Посмотрите в интерне, должна быть информация, или звоните на горячую линию паспортного стола Украины, там все скажут”, “В россии нам такие предатели не нужны”, “Так ты сам предатель: предал Украину, став россиянином”, “Ранее не было украинского паспорта? В смысле, это подростку впервые делать украинский паспорт? Впрочем, неважно. Зайдите на сайт ДМС Украины официальный, там вы сможете ознакомиться с информацией касательно вашей ситуации”.

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

P.S. Крымчане, не взявшие аусвайс, сейчас просто в полной дупе. Чтобы вы понимали — всех 100% нас россия записала своими “гражданами”. Кто взял аусвайс, кто не брал и тех, кто отказался. Теперь без аусвайса НЕ ВЫПУСКАЮТ. Спойте нам про “крысчан-предателей” и “сами захотели”. Давно не слышали мы эту песню: “Впустят, но со штрафом. Мы въезжали 18 июня. Паспорта не было, но было в базе решение ФМС о вступлении в гражданство рф — значит, вы граждане рф. Абсурд, но на объяснения, что у меня априори не может быть паспорта, т.к. я на него не подавала, ответ: вас приняли в гражданство рф, поэтому для пересечения КПП надо предъявлять красный документ. Дальше следует: вы можете обжаловать постановление на штраф 2000 руб в течение 10 дней, но т.к. это был июнь, нас отправили в обсерватор. Как оттуда что-то оспаривать? Пограничник пожал плечами. Первого августа планируем выезжать на материковую Украину. Звонила два раза в погранслужбу. Ответ одинаковый: делайте красный документ и выезжайте как гражданин рф. При предъявлении опять украинского паспорта будет новый штраф уже не 2, а 5 тысяч рублей, и отказ в выезде!”

Новости Крымнаша. Делайте красный документ и выезжайте как гражданин РФ

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.