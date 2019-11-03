1. Установлены данные моряков БДК “Ямал”, которых наградили за военные преступления в Крыму и Сирии. Подробнее читайте в расследовании волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm.

2. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии, а также о количестве призывников с начала оккупации полуострова россией.

3. Зато без бандер: понаехавшие в Крым кавказцы организовали на полуострове вооруженную преступную группу, которая занималась запугиванием и вымогательством у предпринимателей. Оккупанты сообщили о задержании одного из членов ОПГ. Думаю, скоро перед ним извинятся и выпустят на свободу.

4. Оккупанты в Ялте назначили нового “мэра” — Ивана Имгрунта. Ранее этот понаехавший фигурировал в коррупционном скандале на Кубани — содействовал незаконным сделкам с землей.

5. Из СИЗО Симферополя освобожден пропагандон из Алушты Алексей Назимов, который провел за решёткой более трех лет вместе с освобожденным 3 октября коммунякой Павлом Степанченко (пиНжак). Оба звали телевизионную версию россии, и даже помогали ей в меру своих сил захватывать Крым, а в благодарность “родная гавань” наградила коллаборантов тюремным сроком за длинные языки. Кроме того, Назимов жалуется, что ему вернули испорченным украинский паспорт, который оккупанты изъяли во время обыска в квартире. Это к слову о паспортах, которые коллаборанты бережно хранят. Теперь Назимов, помогавший оккупантам растаптывать международное право, намерен обратиться в ЕСПЧ.

6. РЖД, опасаясь полезных, по заверениям путина, санкций, пустит поезда в Крым через фирму-прокладку — частную компанию “Гранд Сервис Экспресс”. Напомню, РЖД в Крыму называется КЖД — типа спрятались, и ни у кого к ним вопросов нет.

7. Прокатился на велосипеде по окрестностям Бахчисарая. Кирдык водохранилищу Эгиз-Оба! Вот так сейчас ставок выглядит, который питается из реки Кача (фото)! Воды совсем йок в Чурук-су (правый приток Качи)… По всей Каче стоят насосы, которые раньше поливали огороды и поля. До Орловки и “Вязовой рощи” реки Кача больше не будет. Зато возле того, что осталось от водохранилища, оккупанты устроили бурное строительство.

8. Жители Ялты жалуются, что в “родной говени” город превратился в бомжатник. Многие связывают это с открытием моста и понаехавшими, а также вспоминают, каким был город “раньше”: “На мой личный взгляд, честно, Ялта в бомжатник превратилась за последнее время. Курортный город и столько этих бомжей и алкашей. Одна Пушкинская что только стоит. Кошмар. И кому захочется сюда приезжать, смотреть на этот сброд?”. Ответы: “Истину говоришь, автор!”, “И отдыхающие приезжают под стать бомжам”, “Эти бомжи — такие же жители Ялты… Чьи-то бывшие друзья, родственники и одноклассники… Ужасно то, как стремительно увеличивается их число”, “Вы ошибаетесь. Это все понаприезжали за последние 5 лет с материка (прим — из россии) в поисках лёгкой жизни. Я почему-то не припомню раньше такого количества бомжей и попрошаек”, “Это горькая правда. Город настолько загажен и заселён маргиналами, что на курорт уже и не тянет, особенно с такими неоправданно высокими ценами”, “Цены на все и на аренду тут, конечно, капец.

Знакомые с материка (прим — из россии) приезжали, просто охреневали с этого. Такое ощущение, что сюда вся россия закупаться и отдыхать приезжает, что такие расценки — что на продукты, что на аренду”, “К сожалению, это не только ваш личный взгляд, город стал очень грязным”, “(Рашистка из Перми) Чистота, эстетика и уют города зависят от самих жителей. Чисто там, где не сорят”, “(Ответ рашистке) Очень грязная Ялта стала после того, как запустили мост. Вы сказки эти себе рассказывайте. Еще 2-3 года назад такого срача в городе не было”, “Это россия — привыкайте к новым реалиям”, “Это понаехи, не рассчитавшие силы”, “Абсолютно согласен! И на Набережной их полно, и в центре. Жаль, что "жемчужина" теперь такая!!!”, “А при чём тут Ялта? Уровень жизни стал таким”, “Ялта грязная, полный срач. Один мост чего стоит перед вокзалом. Свалку сделали под ним, а когда-то там все было ухоженно, всегда цветы на косогоре сажали, слова приветствия для гостей города, кусты все обрезаны были и смотрелось все ухоженным. Чисто и красиво, а сейчас там один бомжатник и горы земли навалены”.

9. Спрос рождает предложение: админы ватных крымских групп периодически рекламируют конторы, помогающие в оформлении всех видов украинских документов (с выездом на материковую часть Украины). Подозреваю, что рекламируют не бесплатно. Слоган рекламы — “ЕВРОПА БЕЗ ВИЗ”.

P.S. “Со времен СССР”, “еще 5 лет назад”, “были времена”, “при Украине”, “когда-то”, “было”, “до 2014 года”, “стало” или совсем аккуратное и робкое “2-3 года назад”… Какими только словами ни приходится прикрывать свое отношение к тому, что происходит в оккупированном Крыму в сравнении с тем, что было до оккупации и начала войны россии против Украины. И даже слово “раньше” скоро станет экстремистским…

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