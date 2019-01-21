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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Дальше будет только хуже

3.3т

1. Начало 2019 года крымские активисты движения #LIBERATECRIMEA ознаменовали новой акцией “Международное сообщество никогда не признает Крым российским”. Листовки с этим посылом активисты расклеили в крымских городах. “Очень небезопасно проводить подобные акции сейчас в Крыму, так как российские власти стараются охватить видеонаблюдением как можно больше пространства городов. Но наше движение должно работать и в Крыму, показывать, что здесь есть сопротивление оккупации, напоминать крымчанам о реальном положении дел”, — рассказал журналистам “Крым.Реалии” крымский активист движения, пожелавший не называть своего имени в целях безопасности. Детали прочтите по ссылке

2. Оккупанты оставили крымчанам только одно право — молчать. Ватники же все чаще обращают внимание на отличие между “телевизором” и реальным бытом. Прочтите о том, как в Крыму закручивают гайки даже тем, кто поддержал оккупацию. Оккупанты в свою очередь считают, что беспрецедентная свобода слова на полуострове мешает им выполнить данные Крыму обещания о процветании

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Позвільняйте, до бісової мами, всіх ваших політтехнологів: українці — дорослі

3. “Нацисты пошли работать в ФСБ”. В Севастополе на антифашистском митинге левые активисты критиковали оккупационные власти

4. Платон Беседин, упоротый предатель из Севастополя и активный пособник оккупантов, написал о процветании в родной говени: “Севастополь превращается из гордости в позор россии. Скоро исполнится пять лет, как Севастополь вошёл в состав россии. И вместе с собой подтянул Крым. Воспоминания сладки, да, но нет от них пользы ни в будущем, ни в настоящем. Энергетический заряд потерян, а оппоненты вернулись к ещё более яростным спорам — точка. Чуда не случилось. Пришло разрушение. И начался раздрай. Чем больше надежда, тем сильнее в итоге разочарование. В Севастополе, к сожалению, произошло страшное — энергетика, атмосфера, дух города-героя так и не смогли гармонично соединиться с духом россии. Чиновники, приезжающие с "материка" в Севастополь, это по большей части либо Остапы Бендеры и Корейки, либо опять же бездарные дураки. К стандартным уродствам добавляется ещё один существенный фактор: многие заезжие не понимают и не хотят понимать город-герой, его суть и мировоззрение. Речь сейчас не только о потерянном правительстве губернатора Овсянникова, чья фигура давно уже одиозна, а обо всех уровнях. "Посланцев с материка", возглавляющих те или иные учреждения, местные ненавидят, потому что видят, слышат и чувствуют: единственная цель их приезда — "распилить" бюджет в краю непуганых идиотов. И если сейчас севастопольский конфликт разворачивается по большей части между "элитами" (хотя в принципе смешно их так называть), то далее он перекинется на рядовых граждан — приезжих и местных, всё более недовольных друг другом. Считайте это моим "злым ухом", а слышит оно хорошо. Севастополь продолжает уверенное движение ко дну в ожидании, когда с него настойчиво постучат. Так же настойчиво, как убивают город-герой”. Полный вой прочтите по ссылке

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Россияне не знают русского языка

5. Аэропорт Бельбек в Севастополе сможет принимать пассажирские рейсы в Сирию, сообщили оккупанты. Это же сколько лямов туристов добавится?

Новости Крымнаша. Дальше будет только хуже

6. Ватники в Крыму все больше скулят, потому что сравнивают свою жизнь с той, которая у них была до оккупации. Но не все еще это поняли: “Как-то задумался, а почему жители в Крыму всем недовольны? И не нашел ответа на свой вопрос. Просмотрел кучу сайтов в разных регионах россии. Там проблемы те же, что и у нас — безработица, низкие зарплаты и пенсии. В этом плане жители Крыма намного впереди в возможностях передвижения и свободы выбора места жительства. Имея гражданство Украины, свободно посещают шенген и дальние страны. Курортный бизнес приносит ощутимый доход большинству населения. В россии, исключая крупные города, этого ничего нет. Не знаю, какие будут законы у нас в будущем, но на сегодня положение у большинства людей по социальному положению выше, нежели в россии. Ваше мнение?”. Мнения: “(Ольгинец) Прочитав первую строчку, и могу сказать — зажрались!!! И читать дальше не буду”, “(Из Москвы пишет) Я согласна с автором! Другие регионы живут еще хуже Крыма, но нытье слышно в основном только из Крыма”, “Потому что крымчанам есть теперь с чем сравнивать (насчет нытья). Вывод — стало хуже. А приезжим, откуда приехали, и это за радость. Все-таки мы почти век жили при Украине”, “(Та же из Москвы пишет) Ну так двери-то открыты! Вас никто не держит, если стало хуже. Россиянам-то стало гораздо хуже, которым пришлось сильно ужаться в доходах”, “Зачем вещать из Москвы, и еще коренным крымчанам указывать "валите отсюда"? За эти свинячьи слова вас уже здесь и не любят материковых”, “Не обобщайте и не говорите за всех крымчан. Лично мне при россии стало жить лучше, чем при Украине, а большинству знакомым моим — хуже”, “Полагаю, принцип "а другим ещё хуже" — не лучшая установка для человека, которого посещают такие мысли”, “А все потому, что в Украине при Януковиче было лучше. А пустая трепня Аксёнова, что станет жить лучше, не сбылась!”, “Ключевая мысль — при Януковиче. Никто и не говорит, что при Януковиче плохо было. Только Крым ушел не при Януковиче (прим — у мудака явные проблемы с памятью)”, “Надо этих крымчан недовольных обратно в Украину вернуть. Вместе с полуостровом)))”, “А Крым реально нужен Украине?? Почти миллион пенсионеров. Сверхдотационный регион. Украина только заявляет, что "не отдала" Крым, а на самом деле ежемесячно (!) экономит только на пенсиях +/- $$$150 млн (!), переложив это на плечи рф”, “А что делать с понаехавшими россиянами?”, “Может, потому что в Крыму привыкли рубить бабло на всем, а теперь с этим проблемы?”, “(Из Анапы пишет) В россии было неплохо до Крыма. Сейчас плохо совсем”, “Тех миллиардов что даёт нам россия, мы не видим. А мост!? Вы его построили для себя, чтобы удобней было ездить к нам”, “Есть мнение, что жители Крыма хотели всё и сразу. А вот погляди. Целых 5 лет прошло, и ничего. Вот и недовольны”, “Сходите в центр занятости и узнаете всю картину произошедшего. Всех с годом свиньи”

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7. Понаехавшие собрались в Ялту: “Скоро переезжаю жить в ваш город. Хотелось бы узнать минусы и плюсы города. Анон”. Ответы: “Всё, как и у всех, цены только разные и порой даже кусающиеся”, “Плюсов нет”, “Я бы не советовал сюда переезжать”, “Минусы узнаешь сразу по приезду, а плюсы можешь и вовсе не узнать”, “Пока вы не понаехали, плюсов было больше”, “По правде, мы все тут в некотором смысле "понаехали" — кто-то раньше, кто-то позже. Я особой разницы не вижу”, “Не переезжайте”, “Нужно чтоб все, кто приехал в Ялту, взяли и уехали. И больше никогда не приезжали, и даже отдыхающие. Вот тогда Ялта заживет”, “Есть один огромный минус!!! Тут слишком много тех, кто приезжает сюда жить”, “Плюсов нет”, “Да Боже, Ялта — не Москва, что же вы все сюда претесь? Некоторые валят из Ялты, а вы ехать хотите сюда”, “Не приезжай сюда, заклинаю тебя”, “Природа красивая, климат мягкий. На этом плюсы закончились”, “Может, для начала взвесишь плюсы и минусы, а потом о переезде заикаться начнёшь? Смотри, если по приезду поймёшь, что минусов больше, на Пушкинской (прим — улица в центре города, оккупированная бомжами и алкоголиками) мест уже нет!”, “Приедут, а потом ноют: у вас лимонад 55 руб стоит, а у нас 15”, “Где родился, там и пригодился. Сидите дома, и так уже ухудшили жизнь Крыма”, “Интересно, почему именно Ялта? Кого ни послушай, все едут из-за климата. Бред. Почему не Краснодарский край? Там тоже тепло. Или вам настолько в уши вдули, что крымваш, что вы свято в это уверовали?”, “Минусы? Ну, Вы приедете — вот и минус”

Новости Крымнаша. Дальше будет только хуже

P.S. Ежедневно читаю вой ваты в соцсетях и делюсь с вами. Да что там в соцсетях — я и в жизни его слышу, только в более осторожных фразах. Воспоминания о сытом прошлом не дают предателям сполна насладиться щедро одаренным нищетой настоящим. Дальше будет только хуже.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Часть этой чуши были напечатаны вчера. Бандеровец халтурит. По два раза дает одно и тоже. Вся эта писанина сводится к следующим выводам крымчане стали жить хуже , всё уничтожено оккупантами, крымчане ненавидят понаехавших и мечтают продолжить обхохлячиватся. Бандеровец, твои шавки очень возмущаются что я тебе задаю вопросы. Бродскому наверное нравится эта чушь иначе с какого бодуна печатать эту чушь каждый день. Зачем это надо Бродскому- вопрос
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У бандеронацистов очередной день истерики)))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Вспоминая о сытных временах - это до Майдана что ли или при СССР сытные времена ?
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