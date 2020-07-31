1. После пропажи трехлетнего Мусы Сулейманова, которого позже нашли мертвым, оккупанты нагрянули в камеру к политзаключенному отцу мальчика Руслану Сулейманову и оказывали на него психологическое давление, а также обвиняли в инсценировке похищения ребенка. За адвокатом политузника — Лилей Гемеджи — оккупанты установили слежку

2. В селе Строгановка Симферопольского района в доме погибшего трехлетнего Мусы Сулейманова провели молебен (дуа) в поддержку политзаключенных крымчан: “Собравшиеся со всех концов Крыма люди приехали, дабы поддержать семью погибшего ребенка, помолиться за его отца и всех политзаключенных. Тяжелая утрата, постигшая семью политзаключенного Руслана Сулейманова, трагическая гибель 3-летнего маленького Мусы потрясла весь Крым”, — говорится в сообщении

3. Очередной “диверсант”: оккупанты задержали в Севастополе военнослужащего ЧФ, которого подозревают в работе на Министерство обороны Украины. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

4. Украинский Региональный центр прав человека идентифицировал 3952 человека, которых российские оккупанты уже лишили права собственности в аннексированном Крыму. Этот список будет только расти. “Никто ничего не потеряет”, — говорили они. “Зато не стреляют”, — отвечали другие

5. Информацию об изъятии оккупантами земли в Крыму передали в Гаагу, сообщили в Прокуратуре АРК.

6. Оккупанты отжимают землю и дома не только у крымчан, но в последнее время все чаще и у понаехавших. Пропагандоны написали статью под заголовком “Поверив путину, люди вложили деньги в Крым и могут их потерять”, в которой рассказали: “Собственники (с полным комплектом документов на руках) вдруг узнали, что их недвижимость национализирована. Речь идет об эллингах, расположенных по адресу: Ялта, Виноградная, 20 (а). Собственники рассказали "Аргументам недели — Крым", что товарищество включает 16 объектов недвижимости и было зарегистрировано еще в 2001 году. "Я москвич. И нас несколько. Я, к примеру, купил эллинг в 2018 году. Проверил все документы — предыдущий владелец был законным собственником. После оформления сделки меня поставили на учет, и в реестре недвижимого имущества мое имя было вписано в графе "собственник". Но оказалось, что в октябре 2019 года все 16 эллингов национализировали. И теперь ни с того ни с сего в реестре появилась следующая запись: "собственник — Республика Крым"… Собственники обратились в суд, но министерство имущественных и земельных отношений Крыма уже уведомило их об освобождении эллингов, которые, скорее всего, будут проданы”. Далее пропагандоны напомнили слова путина о том, что в Крыму “неукоснительно соблюдаются конституционные права и защита частной собственности”. И это понаехавшие еще не заглядывали в украинские реестры собственников, где их имен и в помине нет! Прежние владельцы въедут обратно после деоккупации

7. В СБУ заявили, что “прекратили существовать обстоятельства”, из-за которых рашистке Екатерине Варнаве, которая гастролировала в аннексированном Крыму, запретили въезд в Украину. Варнава вернулась в прошлое и отменила свои гастроли в Крыму? Как подобное обстоятельство “прекратило существовать”?

8. Оккупанты сообщили об ограничении водоснабжения в селе Богдановка Симферопольского района из-за проблемы с работой скважины. Проблема заключается в том, что вода из скважины ушла. Без водоснабжения остались жилые дома, детский сад и школа. Обещают водовозки

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 заболевший и 1 умерший. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1519 человек, в том числе 343 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 44 человек, в том числе 9 — в Севастополе

10. С 1 августа в Украине отменяется обязательная самоизоляция для тех, кто возвращается с временно оккупированных россией территорий (АР Крым, Севастополь, ОРДЛО)

11. Крымское детство в оккупации: “Военно-патриотический клуб юных морских пехотинцев "БАГИРА" создан при Кукушкинской средней школе”, — говорится в сообщении. В этом клубе оккупанты обучают детей из Путлерюгенда военной разведке

12. Посмотрите на останки верхнего парка добитого оккупантами санатория им. Чехова… Старейшего в Ялте, кстати

13. Ялта. Воруют изделия не только из цветных, но даже из обычных чёрных металлов. Потому решётки ливневой канализации местами уже оборудуются противоугонными устройствами, как эта цепь, например

14. Пенсионерка из Севастополя восторгается жизнью в родной говени: “Весь Крым, и особенно Севастополь, превратились в тюремную зону: везде заборы, решетки, ограды, турникеты, камеры и полицаи. Противно и некомфортно стало”

P.S. Сегодня состоялась международная акция под хештегом #CrimeaIsUkraine (Крым — это Украина), в которой приняли участие как крымчане, так и неравнодушные люди со всего мира, включая дипломатов, журналистов, правозащитников… Акция призвана напомнить миру о продолжающемся международном преступлении — оккупации и аннексии россией украинского полуострова. Я тоже внес свою лепту в эту масштабную кампанию и напомнил о том, как был организован россией так называемый “референдум” в 2014 году, о репрессиях, о пропавших без вести и о тех, чей голос мало кто слышит — о патриотах Украины в Крыму.