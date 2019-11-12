1. Сегодня на судилище в Ростове-на-Дону оккупанты продлили до 15 февраля 2020 года арест политзаключенному, гражданскому журналисту, активисту “Крымской солидарности” Руслану Сулейманову, которого задержали после массовых обысков 27 марта 2019 года и обвинили в “терроризме”

2. Оккупанты в Крыму продлили до 15 февраля срок ареста двум другим фигурантам сфабрикованного дела: Тофику Абдулгазиеву и Рустему Шейхалиеву. В своей речи Шейхалиев заявил, что является мусульманином и гражданином Украины, который “никогда в жизни никому не причинит вред ни словом, ни действием, ни какими-либо другими помыслами”

3. В Севастополе в столетие Калашникова оккупанты организовали для библиотекарей состязания по стрельбе. Турнир назвали “Слава русского оружия”. Сотрудники библиотеки притащили на соревнование и детей. Директор городской библиотеки Елена Волкова клятвенно обещала развивать сотрудничество библиотеки с ДОСААФ (т.н. “добровольное общество содействия армии, авиации и флоту”). А чем занимаются библиотекари в ваших городах?

4. “Комсомол Крыма принял участие в квесте, посвященному 100-летию со дня рождения Калашникова”. Комсомол… Верните мне 2019-ый год!

5. Оккупанты в “Артеке” проведут очередные одебиливающие “военно-патриотические акции” под названиями “Юнармеец”, “Школа будущих командиров”, “Служить россии суждено тебе и мне”. Стоит отметить, что в “Артек” завозят в основном детей из запоребрика

6. Оккупанты в Крыму спрогнозировали снижение цен на 15% после запуска ЖД сообщения по мосту. Предыдущий прогноз обвала цен после постройки моста и запуска автомобильного движения обернулся ростом цен, который не прекращается до сих пор

7. Паблик Севастополя. Вой гардемарина в родной гавани: “Крым и Севастополь отжимают кремлевские ворюги? Это для них мы вершили русскую весну 2014 года?”

8. “В Керчи утром 11 ноября в море находились неизвестные пятна, похожие на нефтяные. Фото в редакцию Керчь.ФМ прислал постоянный читатель”, — сообщили пропагандоны. Оккупанты нам все загадят. В Севастополе такое постоянно

9. Понаехавший в оккупированную Керчь рашист возмущается, что город утопает в дерьме и разрухе: “В этом городе бывает что-нибудь в порядке? Воды нет, телевидение работает с перебоями, люди здесь невоспитанные, цены на квартиры не соответствуют ремонту. Я в отдельную страну попал или как?! Люди банально не знают слов извините и пожалуйста, мусорят на каждом шагу, а о количестве алкашей в подворотнях и говорить нет смысла. Я вернулся в 90-ые или ещё раньше? Здесь цивилизация появляться вообще собирается, или вы так и собираетесь на машины с копьями прыгать?!”. Но в комментариях вдруг выяснилось, что такие преобразования с городом произошли за каких-то 5 лет, чему помогли и понаехавшие: “К сожалению, да, Керчь почему-то оказалась жопой в начале туннеля”, “П*здуйте на материк обратно в свои жопосрански”, “Машина времени. Всего пять лет, и уже в 90-х”, “Всего пять лет, и все ещё 90-ые. Благодаря вам, бандерлогам”, “Опять Бандера виноват, что ты ходил на "референдум" и кричал "путинпамаги"??”, “То есть Керчь и жители города должны все бросить и начать соответствовать стандартам приезжего хама? В гостях себя ведут скромно и восторженно”, “Большая часть россии живет в каменном веке”, “Понаеха под впечатлением”, “Посмотреть бы, откуда вас занесло. И за какие заслуги”, “Автор данного поста, видимо, с Луны упал. Или просто ах…ел от жира. Ты в Мытищи, Реутов или ближе к центру столицы в Бирюлево, Дегунино пройдись и глаза разуй”, “Объехал пол-россии — мрак! Деревянные перекошенные дома, и это в районных городах. Половина страны не газифицирована, мусор, пьянство. Керчь — это идеал”, “Очень многие сюда вынужденно переехали. Местным не нравятся жалобы приезжих”, “Вынужденно — это под конвоем? С обоих сторон плохих людей хватает, но до появления приезжих тут было спокойней”, “Едь обратно, откуда приехал. Вас сюда кто звал?”, “Автор, а не пойти бы тебе на**й? Какого ты тогда из своего днища в наше припёрся? Наверно, от хорошей жизни? Ещё умничает. Ты сначала найди тех, кому твоё мнение интересно вообще”, “Не нравится Керчь? Вон на**й отсюда! Никто не приглашал, а коль приехал, привыкай!”, “Я х*ею с аФФФтара поста и комментаторов "иже с ними". Господа, позвольте задать вам вопрос: какого х*ра вы с криками "Крым НЯШ" приперлись сюда??? Видимо, от хорошей жизни вы бросили все — жилье, огромные зарплаты, родителей на материке — и приперлись в нашу "провинцию". Да вы просто НИЩЕБРОДЫ, ищущие лучшей жизни, лающие на всех и на все, что вас не устраивает. Идите на х*й. Керчь для нас родной и любимый город!!!”, “После учебы вернулась в Керчь и охренела. Срач, каждый второй вечно с перегаром и погасшим взглядом. Хозяева съёмных квартир обнаглели от слова совсем, торгаши — туда же. ЗП 15 тыс, ободранная однушка не на окраине — 18. И все это под яркими лозунгами и транспарантами "Крым Россия Навсегда". Прям повод для гордости, хотелось бы сказать, но по сути — карт-бланш для хапуг и мошенников. Крепитесь”, “Норм для россии, все обычно”

P.S. В керченской ватной группе прозвучал такой вопрос: “Что начнётся, когда уйдёт путин? Что случится с Крымом? Не придёт ли к власти прозападный либерал?”. Хотел наскринить ответов, но среди них было очень много ольгинской ботвы и совсем мало реальных людей, особенно крымчан. Среди винегрета ответов один был очень жизненным, я бы даже сказал — пророческим: “Вовремя переобуйся и спи спокойно”. Если автор и написал эту фразу с сарказмом, то он очень близок к реальности. Вот только спать спокойно будут далеко не все. Многие и сейчас спокойно не спят, судорожно поглядывая то в базу Миротворца, то прозванивая своих бывших коллег в разных ведомствах материковой Украины, чтобы выяснить, а не стали ли они фигурантами того или иного уголовного дела. После полученных с материка ответов некоторые коллаборанты и активные пособники оккупантов трясущимися руками изучают рынок недвижимости россии. Каждое действие несет за собой последствия. Предательство — не исключение.

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