1. Вчера в центре Севастополя на митинге ко дню рождения Сталина коммуняки раскритиковали путина и оккупационное “правительство” Севастополя. Некоторые ватопитеки были одеты в “желтые жилеты” по аналогии с протестным движением во Франции. Путина ватники назвали “зажравшимся наркоманом” (и это не шутка). В конце митинга ватники положительно отозвались о Майдане, “как средстве волеизъявления народа” (и это тоже не шутка). Звучали и типичные совковые речёвки про сталинистов и комсомол. В руках у краснопёрых были портреты Сталина и различные лозунги против “российских властей”. За митингующими наблюдали наряды полицаев и чекисты, рядом дежурила машина-эвакуатор

2. У жителей оккупированного Севастополя спросили мнение о правлении т.н. “губернатора” Овсянникова, которого заслал сюда путин. Местные ответили: “Такое впечатление, что хотят город сравнять с землей”, “Парк Победы загублен. Хочет убить еще Матросский бульвар. Мне этого достаточно”, “Я очень отрицательно к нему отношусь, потому что он вредит городу. Он не любит Севастополь”, “Сам он не нравится и все его поведение. Как у нас говорят в Севастополе: чемодан — вокзал — и до свидания”, “Вообще ничего не нравится. Вот Вы не поверите, вообще ничего”, “Оглянитесь вокруг, что вообще делается! Все ломается, все закрывается. Для людей ничего нет!”, “Много берет россии, много приезжих. Свои не управляют городом”, “Ехал бы он домой, откуда произошел. Он же ломает Севастополь через колено”

3. Я уже сообщал о том, что в Ялте вместе с семьей пропал пособник оккупантов, “главный архитектор” города Эдем Керимов. Крымчане сообщили информацию, полученную от приближенных к семье Керимова источников: “Эдем Керимов, который не появляется на работе с конца ноября и считающийся пропавшим без вести (его разыскивает полиция по заявлению отца), на данный момент находится на материковой Украине вместе с женой и детьми. Вот так вот, работают пид@ры на оккупанта, пизд@т деньги из бюджета, а потом — х%як! И они патриоты Украины и валят из Крыма, чтобы не "закрыли"!”.

4. Мессенджер для корпоративных коммуникаций Slack начал блокировать пользователей после посещения стран и регионов, попавших под санкции США. Ограничение касается учетных записей, связанных с Кубой, Ираном, Северной Кореей, Сирией и аннексированным россией Крымом. Для того чтобы попасть под блокировку, достаточно хотя бы один раз за последние годы зайти в мессенджер, находясь в подсанкционной зоне

5. Оккупанты опубликовали график 9-часовых отключений света на январь 2019 года. Тех, кто не попал в график, будут отключать вне графика. Ну, и не забываем, что каждое дуновение ветра или пролетающая мимо опор ЛЭП птичка могут вызвать блэкаут или скачки напряжения

6. В Феодосии случился маленький субботний блэкаут. Почему? Да просто так: “Ребята, у кого ещё в центре нет света?”, “Не только в центре нет”, “И у меня нет Светы(”

7. На феодосийском паблике разместили картинку, где изображен поиск в Google с текстом: жизнь в россии — это. В результатах поиска показано: ад, боль, призвание, стресс. Местные прокомментировали: “Без комментариев”, “Это вы ещё в 2019-ом не жили”, “До 20-го, думаешь, не многие дотянут?”, “Дотянут не только лишь все. Мало кто сможет это сделать. Многие продадут авто, купят велосипед”, “Об этой недолговечной радости полуостроветян после присоединения россии к Крыму сразу предупреждали знающие люди в 14-ом! Крымчанам такую большую страну не прокормить”, “Меня об этом предупреждали несколько феодосийцев не ПОСЛЕ, а еще ДО референдума в начале марта, что будет через 2-3 года полная жопа — и в Крыму, и в стране. Теплилась надежда, что это все же — Крым, а не задрипанные Саратовская, Рязанская, Калужская области, и здесь как-то должно быть по-другому”, “Как ни крути, а в указанных тобой областях ваще писец! Хотя это, конечно, не радует”, “Так Гугл пиндосовский жЫ!”, “А вот и Яндекс наш, православный! (в результатах поиска о жизни в россии — это боль, наказание, не жизнь, ад, страдание, выживание, стресс)”

8. Понаехавшие прут в Керчь: “В ближайшие дни приезжаю жить в ваш город на длительное время. Хотелось бы узнать, какую симку взять лучше всего и что с собой прихватить заранее, чтобы потом не составило проблем искать в городе? Анон”. Местные и уже понаехавшие рассказали о реалиях. Не могу себе представить, чтобы так отвечали до оккупации: “У нас только МТС и работает, как и по всему Крыму”, “Прихвати деньги”, “Прихватить с собой денег. Тут их тяжело найти”, “Сухари и квас”, “По Крыму нормально работает Волна — не так сильно пропадает связь, как у МТС”, “(Понаехавшая из Нальчика) Я уже приехала пару дней назад. Сказать, что в шоке, — ничего не сказать. Ужасный город и космические цены. Ни одного нормального магазина я не видела, за цены уже писала, дороги ужасные, никаких развлечений, один кинотеатр, а шмотки где вообще покупать? Однокомнатную квартиру сдают за 20-25 тысяч, когда у людей средняя зп 13-15 тыс, как мне сказали. Вот как тут люди живут?”, “Захвати побольше оптимизма, тут его не хватает”, “Захватите цивилизации с собой!!!”, “Бери всё и побольше, побольше”, “Побольше денег бери, а то быстро закончатся”, “Какие мы все гостеприимные стали”

9. Продолжаем знакомиться с культурой замостья. Да и местные стали более “окультуренными” — это тоже правда: “Откуда в нашей любимой Феодосии появилось столько агрессивных, хамоватых, невоспитанных личностей — вопрос риторический. Пожалуйста, не приплетайте сюда политику, бездомных животных и местные власти”. Ответы: “Открою секрет — ОНИ всегда тут были”, “Я не спорю, были, НО не в таком же количестве”, “На материк (прим — в россию) сгоняй — ох*еешь”, “Это потому что люди добрее были. А теперь злых много”, “Всё просто — настало время бесславных ублюдков. Из пионеров не исключат, из комсомола не выгонят, из партии не расстреляют. Воспитывать некому и нечем. Кто во что горазд. У большинства уверенности в завтрашнем дне нет, поэтому нервные и обозлённые”, “Как откуда?!?!?! Понаехали!”, “Понаехали тут”

10. Севастополь. В Херсонесе оккупантами создана особая праздничная атмосфера: “Новогодняя атмосфера платная нынче стала в Херсонесе. Для севастопольцев 1 раз в месяц бесплатно, по паспорту”, “Мало того, что платно, так еще и до 17:30. В это время только-только темнеет. Хочешь увидеть огоньки на ёлке и новую подсветку храма? Можно, но только из-за забора”

P.S. Любопытные трансформации в сознании ватников происходят. Они уже и путина “зажравшимся наркоманом” считают, и разглядели плюсы Майдана, который является “полезным средством волеизъявления народа”. Да и успехов, как оказалось, в родной говени они тоже не видят, зато чувствуют, как понаехавшие “ломают их через колено”. Один ватник произнес почти нашу любимую фразу: “Чемодан — вокзал — и до свидания”. Правда, после слова “вокзал” ватник запнулся, будто так и норовил сказать “россия”, но пока еще кишка тонка. Ничего, пройдет еще немного времени, и ватники будут громче патриотов Украины кричать вслед оккупантам: “Чемодан — вокзал — россия”. Хотелось бы, конечно, чтобы и сами предатели проследовали по тому же пути, чтобы не отравлять нам жизнь в будущем.