1. Крымчане убывают, россияне прибывают: прочтите о том, как российские оккупанты стремительно меняют состав населения в оккупированном Крыму

2. В Крыму начался флешмоб, инициированный семьями политзаключенных белогорского "дела Хизб ут-Тахрир", которым обвинение в россии запросило сроки заключения от 13 до 19 лет. "Люди выкладывают на своих страницах в социальной сети Facebook фотографии со словами поддержки Энверу и Ризе Омеровым, Айдеру Джеппарову и требуют их освобождения в зале суда", — сообщают активисты Крымской солидарности.

3. Широко разрекламированный оккупантами и Гоблином самолет для увеличения осадков налетал в Крыму на 11,4 млн рублей, но дожди так и не пошли. Оккупанты расторгли договор с этим летающим недоразумением, которое уже вернулось на россию. Но не забываем, что теперь над нами летает какое-то другое недоразумение, которое типа должно вызвать снег. Скоро и оно вернется туда, откуда приперлось.

4. Зеленский надеется на то, что, несмотря на проблемы с водой в Крыму, россия не пойдет в наступление на материковую часть Украины с оккупированного полуострова. В противном случае, цитата, "будет большая война, мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины".

5. Игра в кто кого переговорит продолжается. Пока оккупанты по приказу путина бурят все новые и новые скважины, не считая опреснение воды спасением для Крыма, Гоблин уже анонсировал старт на 1 января строительства опреснительных установок, на которые Москва деньги не давала. Уникальная ситуация сложилась, когда путин и его шайка в Москве и Гоблин в Крыму говорят совершенно противоположные вещи (первые — про бурение скважин и огромные запасы собственной воды, вторые — исключительно про опреснение), причем никто из них своих слов назад забирать не собирается. И действуют оккупанты одновременно в двух противоположных направлениях, то ли пытаясь запутать, то ли еще для чего. Следим.

6. Очередной смертельный рекорд оккупантов: в Крыму зафиксировали рекордное число дельфинов, которые выбросились на берег — 661. Это на треть больше, чем в предыдущие годы.

7. Понаехавшее из мухосрансков руководство "Херсонеса", которое по приказу Кремля своими новоделами гробит древний музей, просит "суд" признать критику музея оскорбительной. Первый иск в адрес критика уже подан. А критикует весь Крым, особенно Севастополь. Против всех иски будут?

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 338 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 85 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 29 416 человек, в том числе 6 260 в Севастополе. Умерло 688 человек, в том числе 215 — в Севастополе.

9. Во многих аптеках Крыма отсутствуют лекарства, необходимые для лечения пневмонии, вызванной COVID-19. Это подтверждают результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, проведенного в декабре в 124-х аптеках 13-ти крымских городов. Мониторинг выявил острейший дефицит необходимых лекарств.

10. Феодосия. Альмагель месяц назад стоил 174 руб. Сегодня — 284-300. Жидкость для омывателя в авто стоила 160 руб. Сегодня — 284. Ну, а инфляцию посчитайте сами. Хотя, Росстат посчитает, будет 3%.

11. Оккупанты сообщили, что новогодние украшения в Симферополе будут висеть до следующего нового года. Собственно, в Ялте, уже год висят украшения с прошлого года. Бабок у смехдержавы нет на вот это вот все: снимать, а потом снова украшать. Жрите, не обляпайтесь.

12. Кошмарный памятник Аленушке, который стал мемом в россии, в итоге решил выкупить Царев. Он хочет установить его в Крыму. Ну, тут без сюрпризов. У профессиональных новоросов свое представление о прекрасном.

13. Давно хотела сказать: люди, которые строчат в соцсетях о том, как в Крыму все плохо, и говорят вам по вайберу, как в Крыму при говени все прекрасно стало — это одни и те же люди. Ваши ватные знакомые и крымская ватная родня: "В Крыму медицины нет! Бедные оставшиеся врачи с ума сходят от усталости! Проблему на материк (прим — в россию) не озвучивают, все скрывают — значит, проблем нет!", "И самое печальное, что эту проблему никак не решают", "Ужас! Бедные мы, крымчане!"

14. Знаю лично истерящую от камней с неба вату, которая своей родне на материковой Украине рассказывает, что она теперь в Крыму живет как в шоколаде, при этом дико удивляется, почему родня называет ее предательницей и лгуньей. А у родни есть и другие источники информации.

P.S. "Когда в Крыму кто-то возмущается отсутствием воды, высокими ценами, плохой медициной, мы с мужем думаем: чем хуже, тем лучше… Может, так они быстрее сбегут из нашего украинского Крыма…".

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