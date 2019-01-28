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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

1.6т

1. Симферополь. Подводя итоги срусской весны: “За последние 5 лет растащили и угробили все то, что еще оставалось от Украины. Город — как большая помойка. Дороги стали еще хуже — пишу как автомобилист со стажем. Посмотрите на выезд из Симферополя на Ялту — там классический Гондурас”, “Поддерживаю автора. Это мрак. На фото улица Павленко, виднеется верховный суд РК. Дорога, по которой каждый год ветераны идут возлагать цветы к мемориалу, мамы с колясками едут в парк, жители идут прогулять детей. Они даже в этих местах навести порядок не могут. О чем тут говорить”

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2. Нанотехнологии шагают по Ялте: “Бесит уже дорожная служба! Улицу Найденова расковыряли пару месяцев назад и бросили. Нахрена, спрашивается? Люди ведь мучаются! Вредители, ей-богу! Лучше бы уж ничего не делали, чем так. Анонимно”. Комментарии: “Поддерживаю!”, “Ага. В день приезда В.В.П. в Ялту (а точнее, в Мрию) нагнали дорожников и техники, всё расковыряли. Уехал В.В.П., и дорожники с техникой растворились. А ямы и канавы остались. И автовладельцы мучаются, и пассажиры маршруток 5-ю точку массируют”, “Так по всей Ялте(((”, “Да, Найденова — это просто кошмар, и люки торчащие”, “И Мисхорская тоже вся в ямах, ещё и фонари не горят”, “Да, про Найденова я уже раза 4 упоминала, и анонимно, и не анонимно! Плевать они хотели, и на торчащие люки тем более. Уже не только люки торчащие, уже из ям ветки и доски, торчащие на каждые 50 м. А скоро деревья с этих ям и люков расти начнут!”, “Засыпали кумушками эти траншеи, и так сойдёт!”, “Мудаки, что ещё сказать”, “Всех на кол!”, “Я из-за них, ублюдков, вчера на СТО оставил десятку. Рукожопы ялтинские”, “Спендиарова такая же. Люди канализационные люки сами бетонировали, а то расковыряли, грязь развели и так со стройматериалом побросали все(((”, “Наше призвание "терпеть" и возмущаться. Сам водитель, и у меня даже нет слов, как описать гребаных дорожников!!!! Суки транспортный налог сдирают! За бензин цены беспредельные! Щас и страховка в цене взлетела! А мы все терпим!!!! Рыпнешься — тебя закроют сразу! Так что терпите, граждане. Это россия”

Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

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3. На ватном паблике вспомнили о том, какую грязь лили на Крым в россии до его оккупации: “Сегодня прочел новость, что в Крыму есть проблема, которая может полностью сорвать следующий курортный сезон. Она гораздо хуже высоких цен, грязного побережья и хамства вокруг. Угроза — в воде. Якобы в прошлом году закончился срок годности контейнеров, в которых советская власть топила у Крымского побережья химическое оружие. А это значит, что боевой яд — "Люизит", "Иприт", "Зарин" и "Зоман" — могут попасть в окружающую среду. Кто-то знает что-то об этом? Или это очередной фейк?”. Ответы: “Из года в год при Украине нас травили на российском ТВ”, “Кстати, лет 7 назад на НТВ рассказывали. Перед началом курортного сезона, естественно”, “Подобные новости были перед началом сезона на российских телеканалах, лет 5-10 назад. То рассказывали, что в Крыму холера, то наводнение, то вода заражена химией, то скотомогильники какие-то раскопали. Сейчас, наоборот, в Крыму всё хорошо”, “Это ватные новости”, “Да, все верно, все переехавшие жить в Крым — пора обратно”, “Вранье. Я уверен, что подводники еще при Украине все почистили”, “Все это мы уже проходили”

Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

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4. Понаехавший прет в Феодосию: “Скоро перееду на пмж в ваш город. Подскажите, сколько приблизительно заработок в таксовке у вас (в сезон и не в сезон)? Машина Мерседес с200 2008 г.в.”. Ответы: “Охренеть. Сколько вас переть-то сюда будет? Крым не резиновый. Как саранча сюда прут и прут”, “Лучше не переезжать”, “Содержать машину хватит. Но семью… Сомневаюсь”, “Будет автор потом копить на билет в другой конец”, “(Ольгинец, якобы из Москвы) Ты молча приезжай и всё. Крымчане — народ не гостеприимный и жадный. Они любят, только когда турист с баблом к ним едет оплачивать несуществующий сервис”, “Так вас, москвичей, уже вся страна так любит. Насмотрелись уже на понаехавших выше крыши, всё гамно к нашему берегу”, “(Понаехала из Москвы) Не стоит всех под одну гребёнку. Все мы ищем лучшей жизни для своих семей. Говна в жизни предостаточно. Но есть и хорошие "понаехавшие"”, “Из-за таких искателей наша жизнь рушится на глазах”, “От ваших туристических бабок мне лично ни тепло, ни холодно, а то привыкли якобы, что крымчане живут от сезона к сезону. Бред”, “Крымчане всегда были гостеприимные, но всему есть предел”, “Очередной бомжевоз в такси”, “20 000 заработаете, 30 на ремонт потратите, с нашими шикарными дорогами, тем более на Мерсе”, “Зимой можно на топливо заработать, летом на ремонт авто хватит”, “Ну и жесть у вас тут. Нельзя быть такими злыми. Злость идёт от невоспитанности и нехватки мозгов”, “От нищеты и беспредела, который ваша российская власть устроила, когда начальнички из понаехавших местных с работы выживают, когда предприятия московские хозяева уничтожают, когда своими ушами слышал от москвичей: мы пришли свои порядки устанавливать, а вы в Украину убирайтесь. Кто вас любить будет? Радуйтесь, что пока только в инете, а не на улице вам морды бьют”, “Без вас работы местным таксистам уже не хватает”

Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

5. Сильную неприязнь испытывают в Севастополе к понаехавшим: “Задавал я как-то ранее разные вопросы на других местных форумах. Случайно обмолвился, что переехать собираюсь. Сразу посыпалось (цитата): 1) Да сколько вас еще там? 2) Не надо к нам переезжать. У нас санкции, копеечные зарплаты, цены дикие на все. Пожалейте себя, оставайтесь дома. Пожалуйста… Три дня назад пришёл на приём к врачу (на Северной). Сказал, что все истории болезней (медкарта) на прежнем месте жительства. Врачиха с медсестрой на меня посмотрели с осуждением. И врач говорит, зло так: а зачем вы сюда приехали?! И не вопрос, а просто реплика. Осмотрели меня. Пишут. Сижу дальше в недоумении. Не выдержал, спросил: а почему вы ко мне с такой агрессией? Ответили, что приезжие (в основном с Москвы и Питера) страшно нагло себя ведут. Ужасные хамы. В общем, испытывают сильную неприязнь к понаехавшим”

Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

6. У меня есть барьер между НАШИМИ (крымскими), и НЕ НАШИМИ (понаехами из-за поребрика). И эту границу я всегда буду чувствовать. Это как система распознавания “свой-чужой”.

7. Благо, что у меня ниже этажом семья живет, которая со мной едина по крымскому вопросу: Крым-Украина, аннексированный (украденный) раиссей.

8. Это еще не жопа. Это пока светлая полоса. Не хочу ванговать, но, думаю, будет еще много крови в Крыму.

P.S. “Результаты вчерашнего инцидента на местах. Ялта. Два барышни на всю маршрутку обговаривали украинскую биометрику, ID-картку, медицину "в Украине" и "тут", перспективы работы для молодёжи и пенсии. Маршрутка слушала в молчаливом и одобрительном охренении”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Бандеровец ты халтуришь. Одно и тоже. Всё сводится к одному: Всё становится всё хуже и хуже. И так на протяжении пяти лет. Вопрос А почему очередей нет на переселение в хохляндию со стороны Крыма?
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