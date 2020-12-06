1. Волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров. Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря. Вместе с флагом на полуостров отправили 10000 листовок с надписями "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Україна єдина", "Україна понад усе", "Там, где мы, там Украина" и другими. Флаг Украины сшила жительница Краматорска Оксана Муравлева. Как отметили участники акции, таким образом они хотели поддержать жителей оккупированного Крыма, за что им большое спасибо! Активисты также напомнили об утреннем обыске российских оккупантов в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.

2. Сегодня международный День волонтера: "Усіх причетних вітаю. Все почалося з Криму та Кримом закінчиться після його звільнення. Якщо хтось забув чи не знав про перших волонтерів, які допомогали нашим військовим України у Криму, яких блокували орки. Не дивлячись на те, що навколо головорізи рошинської армії, так звані зелені чоловічки путлера, мій народ не злякався та допомогав нашим українським військовим. Yaşasın bizim millet. Qırım serbest olaçak, o bizimdır İn Şa Allah. Qırım Vatan Millet".

3. "Выселение семей ополченцев: нам некуда идти" — под таким заголовком севастопольские пропагандоны из Форпост написали очередную слезную статью о том, как оккупанты вышвыривают на улицу впопулченцев. Кизяк из Симферополя Сергей Акимов, получивший от оккупантов медальку за захват Крыма, предельно понятно ситуацию разрулил в комментарии к статье: "А где они до этого жили? Вот туда пускай идут, на помойку, и флаг впереди себя пускай несут". Видимо, свой флаг в цветах сриколора Акимов давно уже вынес на помойку.

4. Если рашкины военные не болеют короной, то нужно попробовать их отравить. Нашел тут в ВК пост о том, как в в/ч 46451 (под Симферополем) сухими пайками отравились военные. Да, ситуация обычная. Но в этот раз ихтамнеты как-то особенно разозлились, и даже написали об этом пост в ВК. Великая и могучая армия рф!

5. Жуть яка. Фото строго 21+, и это не шутка. Так выглядит сейчас Аянское водохранилище в Крыму. По информации оккупантов, сюда поступает всего 2000 куб. м. воды. Расходуется — 22000.

6. Посмотрите, как сегодня выглядит обмелевшее водохранилище с "исконно русским" названием Эгиз-Оба в не менее "исконно русском" Бахчисарае. На дне водохранилища выросла целая роща.

7. Я вчера видел в Феодосии по Керченскому шоссе в сторону Керчи на двух платформах оккупанты везли два оооооогромных, как строительный вагончик, станка. Так что, вот такой товарооборот: в Крым — военная техника, из Крыма — станки и все, что работает (как на оккупированной части Донбасса). И да, станки ещё времён СССР, я такие видел на заводах.

8. Паблик крымский, крымчане — тоже. Комментарии к вчерашнему вбросу оккупантов о том, что "вооруженные украинцы пытались прорваться на территорию россии": "Вы думайте головой, когда пишите свои бессмертные опусы. *Вооруженные украинцы*, да? Вы переврали текст официального сообщения. С какой целью? Срач поднять? Цену набить этому паблику, рекламодателей заманить?", "Это Форпост, там такая карга писдлявая начальницей, сучка старая", "Да это же больные люди, которые сочиняют заголовки на Форпосте", "Лугандонцы, а не украинцы", "Не-не-не, так неинтересный будет заголовок", "Ну а кто еще вооруженный может шляться туда-сюда по российской границе?", "Жду ватоголовых (в комментариях)".

9. В Малом маяке оккупанты сбрасывают строительный мусор с грузовиков прямо на пляж. Такого даже у нас еще не было.

10. Прямо сейчас идёт уничтожение красивейшего места в Крыму — Кайгадор (Орджоникидзе).

P.S. Сегодня 26-я годовщина подписания Будапештского меморандума, гарантировавшего Украине территориальную целостность и защиту в обмен на отказ от третьего по величине в мире ядерного арсенала. Меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, Великобритании и россии. 4 декабря 1994 года Китай как ядерная держава выступил с заявлением о предоставлении Украине гарантий безопасности, а Франция передала делегации нашей страны соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Франсуа Миттераном.

Спустя 20 лет после подписания меморандума россия напала на Украину. Другие страны, гарантировавшие нам безопасность и защиту, ограничились введением санкций, которые, я уверен, добьют россию, как когда-то добили совок, но произойдет это не так скоро, как нам хотелось бы. 19 марта 2014 года, в первые дни войны россии против Украины, в МИД россии заявили, что Будапештский меморандум был нарушен ЕС и США, когда те поддержали протестующих на Майдане, а не Януковича.

В связи с этим я хочу процитировать три пункта меморандума:

1) российская федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки (далее — страны) подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

2) Страны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины;

3) Страны подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода… В 2014 году, несмотря на территориальные и людские потери, только одна сила позволила Украине выстоять перед лицом российской агрессии. Это украинский народ и то мощное волонтерское движение, зародившееся на Майдане.

Сегодня отмечается международный День волонтера. Это те люди, которые приходят на помощь без всяких меморандумов и договоров. По зову сердца. За это вам огромное спасибо. Мы выстояли! А Будапештский меморандум не стоит и бумаги, на которой был подписан. Нам нужно рассчитываться в первую очередь только на свои силы!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.