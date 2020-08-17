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Новости Крымнаша. Бросают мусор в окна — это 100% понаехи

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество
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Новости Крымнаша. Бросают мусор в окна — это 100% понаехи

1. Понаехавшие из Чечни избили трех охранников рынка в оккупированной Евпатории. Нападавших, которых никто не задержал, было около 20 человек, вооружены арматурой. Пострадавшим отбили головы, поломали руки, ноги. Один из них рассказал: “Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать. Один из них залез на забор, но не мог слезть и упал прямо в яму раскопок Керкенитиды (прим — античное городище). Полиция не смогла догнать вылезшего из склепа или побоялась”. Жизнь в режиме “зато без бандер” бьет ключом

2. Паблик Симферополя. Ах, какие сны видят жители столицы АРК: “Мне приснился сон, что вся эта понаехавшая п *здота из федерации возвращается обратно. А в Ялту зашли круизные лайнеры. А из симферопольского аэропорта появились рейсы в Лондон и Будапешт”, — прокомментировала крымчанка заголовок российских пропагандонов “Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса”

3. Российские оккупанты продолжают нарушать международное гуманитарное право и права ребенка в Крыму, вовлекая детей в российское милитаристское движение “Юнармия”, которое создано Кремлем, учитывая успехи нацистского “Гитлерюгенда”. 15 августа в ряды “Юнармии” в Джанкое приняли очередную группу детей

4. Над пляжами оккупированной Орловки низко летают вертолёты ихтамнетов, радуя скрепную вату. Пока не стреляют, но это пока

Новости Крымнаша. Бросают мусор в окна — это 100% понаехи

5. Армянск. Вся вонь на месте… просто привыкли: “Не думайте, не навожу панику, но реально сегодня запах вечером в 20:30 почувствовала в районе Симферопольской 9/11. И снова тот же: сода и еще какая-то примесь”, “Каждый день, и днем, и ночью воняет. Просто привыкаем и живем с этим”, “Тянет с улицы дико, запах лекарств каких-то”

6. Спасительный трубопровод от водопроводных войск МО рф глазами очевидца: “Ох, потешили меня вояки, которые "душу вложили" в строительство трубопровода. Живу в селе Строгановка и видел материалы, из которых проложили трубопровод, и наблюдал за самим процессом строительства. Так вот, сколько времени отработали новые трубы? Уже в начале августа у нас в селе прорвало трубопровод. Несколько домов залило. Обидно, что дома пострадали, и воды ушло большое количество в никуда. Причина аварии в том, что эти трубы предназначены не для воды. Диаметр труб для водных целей слишком мал. У меня сложилось впечатление, что проблему с дефицитом воды "решают" все на "тяп-ляп". Это же кому-то пришла "гениальная идея" при помощи укладки 50 км трубы диаметром 15-20 см решить типа проблему с водой!”

7. Ялта. Водопад (с исконно-русским названием) Учан-Су, летом обычно переходящий из режима “водопад” в режим “водокап”, сейчас даже водокапом не назовёшь: вода лишь слегка сочится по скалам, а если где и капает, то очень мало и нехотя. Ниже вода уходит под русло, само русло полностью пересохло

Новости Крымнаша. Бросают мусор в окна — это 100% понаехи

8. Мусор в окна — это 100% лапти. В Армянске 40% населения — ихтамнеты с ихтамнетками и ихтамдетками: “Накипело!!! Ужасно раздражают люди, которые выкидывают мусор (объедки) из окон!!! Если вы такие любители животных и так сильно переживаете за то, что они ночью будут голодать, будьте любезны выйти и покормить их заранее!! В следующий раз хрюкайте, когда творите такое, пусть ваши соседи знают своих героев в лицо! Хотите что-то выкинуть? Бросайте деньги! Купим корм, миски и всё необходимое! Ну а вам — мусорное ведро. Пожалуйста, анонимно”, “Всё больше отморозков. Кидают не любители животных, а бессовестные человекоподобные. Страшно, что их всё больше, и наследие их будет ещё хуже”, “Ладно бы только еду, а то ведь и презервативы, и бычки, и бутылки. Это разве люди?”, “Даже больше скажу, есть те, кто вообще выбрасывает всё в окно, при этом живя в доме с мусоропроводом!!! Семейка в 2-17: бабуля с кухни все очистки, мусор, помои — в окошко, дочь с другого окна ковры потрусит (с 7-го этажа), внучок фантики от конфет тоже в окошко отправляет. Там под окнами жесть, дворник ходит, возмущается, хотя можно было давно на таких жалобу написать”, “Пофиг, бросал и буду бросать”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 7. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2179 человек, в том числе 419 в Севастополе. Умер 51 человек, в том числе 12 — в Севастополе

10. Почему абитуриенты из Крыма выбирают вуз на материковой Украине? Отвечают студенты, приехавшие из оккупации поступать в Херсон: “Мать осталась в Донецке, отец — в Германии. Живу сейчас в Крыму, город Ялта. В Крыму нет такой перспективы из-за санкций. Единственный вариант нормально зарабатывать — это отучиться в Украине”, “Я собираюсь работать судоводителем, поэтому я пришел сюда поступать. У меня был выбор, остаться либо там, либо тут, но мне нравится здесь (прим — на материковой Украине) больше. Здесь больше возможностей. Например, с этим образованием я смогу работать по всему миру”

P.S. Завершить выпуск хочу словами еще одного будущего студента, который так ответил на вопрос журналистов о причинах поступления в вуз на материковой Украине, а не в Крыму: “Цілий рік я готувався до вступу в Херсонську державну морську академію. Я вчив українську мову та історію. Я приїхав вчитись до Херсону. Це мій вибір через мою проукраїнську позицію. У мене не було вибору, бо Батьківщина чекає на мене…”. Напомню, подросткам, которые поступают в вузы в этом году, на момент вторжения россии в Украину и оккупации Крыма было в среднем по 10 лет.

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Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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