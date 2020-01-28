1. “Ситуация может быть критичной. Может быть, счёт идёт на часы и дни”. Оккупанты отказываются проверить появившиеся опухоли на теле политзаключенного Сервера Зекирьяева

2. “Крымская газета”, учреждена “правительством Крыма”, в пятничном номере в сканворде задала вопрос: “Украино-татарский полуостров?”. В ответе надо было угадать 4 буквы.

3. В управлении Национальной полиции Украины в АРК сообщили, что установили организаторов похищения и незаконного удерживания французского оператора телеканала “CANAL+” Дэвида Жофрийо в начале аннексии Крыма россией. Преступниками оказались Сергей Турчаненко и Станислав Селиванов. “Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал. Злоумышленники активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области. Теперь им заочно объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины”. Оба преступника находятся в базе Миротворца и объявлены в розыск. А как вы думаете, почему оккупанты так боялись и боятся журналистов, а освободить похищенного из плена согласились только после изъятия отснятого им материала? Еще есть вопросы по “референдуму” и “свободному волеизъявлению”, особенно с учетом похищений и убийств как граждан Украины, так и иностранцев?

4. “Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия”, — сообщил адвокат Николай Полозов

5. Как из жемчужины сделать дыру, знает гавань: “В Крыму уже скоро никто отдыхать не будет, деньги дерут за все, а условий никаких — дыра. Лучше отдыхать за границей. Там хороший сервис для отдыхающих, и не дороже Крыма”, “Какая это дыра, многие поймут в ближайшее время, когда ощутят дефицит пресной воды. Говорят, уже начиная с мая вода будет подаваться по часам. И не факт, что это действо решит проблему”

6. Как вы уже знаете, МТС с 30 января значительно повышает тарифы для россиян, которые со своими сим-картами прутся в Крым. Понаехи объявили, что 30 января проведут акцию протеста “Почему МТС не признает Крым российским?” у памятника Ленину в Ялте. Взывают к путину и Аксенову с мольбами об отмене повышения тарифов. К сведению ваторылых, не только МТС не признает Крым российским, но и все российские компании, которые так и не зашли в оккупированный Крым, опасаясь “полезных” санкций

7. В оккупированной Ялте на прошедших выходных возле овощного рынка снова выгуливали поехавших из секты НОД

8. Окупований Крим. Комуністи Євпаторії досі розбурхані зруйнованим пам’ятником членіну. Вимагають відновити “історичну спадщину”. Плакати “Не ви будували, не вам руйнувати”, “Міська влада, припиніть нищити парки та пам’ятники”. Напишіть путлєру, личаки.

9. В Керчи 27 января на улице Ленина прошло возложение цветов к Пантеону Славы. “Мероприятие посвящено полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады”. Керчь к этому причастна как-то?

10. Конца и края фарсу нет. “Сегодня на железнодорожном вокзале Симферополя состоялась всероссийская акция памяти “Блокадный хлеб”

11. Окупований Сімферополь. На заняття до загону путлєр’югенда “Батальйон Форпост” прийшли місіонери в погонах: замполіт і медик. Замполіт розповів про жахи блокадного членінграду, а медик про шкоду наркотиків. Путінята повинні бути ідеологічно підковані та здорові

12. Я скалолаз… Как это русское быдло смогло засрать наш Крым за 5 лет, даже высоко в горах? Разве сложно за собой убрать мусор? Стекло?

13. Фигня все эти вирусы китайские — в Крыму шестой год подряд другой вирус бушует: “Крымчане и без этого вируса вымирают. 2019 год — минус 5000 душ. Страшней коронавируса только социально-экономическая политика едросов”, — написал ватник

14. Ялта. Таблички “Продам” стали массово появляться на автомашинах уже давно, и сейчас никого не удивляют. Теперь вот всеобщее процветание добралось и до посудин в порту. Интересно, скоро ли появится такая табличка на их круизной гордости “Князь Владимир”?

15. На существование смехотворных “круизов” между Крымом и россией оккупанты хотят выделить свыше миллиарда рублей из карманов дорогих россиян. Оккупанты жалуются, что спроса на “круизы” нет даже для их окупаемости, а величие в Черноморском бассейне поддержать надо. Поэтому и выделят 1 миллиард 381 миллион 554 тысячи рублей, которые перечислят путинским дружкам — а те уже будут изображать величие на лохани типа “Князь Владимир”, которая была спущена на воду в 1970 году, а теперь то горит, то не заводится

P.S. По итогам работы в 2018 году мордорская компания “Черноморские круизы”, выполняя указания путина по возрождению величия в Черном море, понесла убыток в размере 425,75 миллиона рублей. В 2017 году размер убытка был 288 миллионов рублей. Теперь все убытки, как и ожидалось, решено компенсировать из кошельков россиян. Величие дорого им обходится, но на то оно и величие — пусть и мнимое. А ведь сколько могло быть построено в россии школ, больниц, заводов, инфраструктурных объектов… но они выбрали путь войны, как нацисты… Бросайте Крым, дураки, и бегите!

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