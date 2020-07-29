1. “Такое впечатление, что россияне получили задачу сверху — с (материковой) Украины никого не пропускать” — прочтите, с какими унижениями на оккупационных КПП сталкиваются граждане Украины при попытке въехать в Крым — даже по гуманитарным причинам.

2. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (это типа оппозиционерка) первый раз отказалась отвечать на вопрос о Крыме и Донбассе: “Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны. / Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более, что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов”. Но журналисты были настойчивы, и второй раз Тихановская ответила: “Мне очень болит тот факт, что в Украине БЫЛА война, страна ПЕРЕШЛА с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга. Я могу сказать, как это принято в нашей стране и в соответствии с международным правом, юридически Крым является украинским, а фактически — российским”. Белорусы, передайте Тихановской, что война в Украине не закончилась, а продолжается седьмой год. И что есть огромная разница между “фактически — российский” и “оккупирован россией”. И Украина не “перешла на другую сторону”, а против Украины россией развязана война на уничтожение.

3. В Севастополе задержали пропагандона Сергея Рулева, которого приняли за “украинского провокатора”. Выяснив, что это просто быдляк, отпустили: “Инцидент произошел во время празднования Дня ВМФ в Севастополе, когда блогер делал репортаж, задавая вопросы морпехам-отставникам об их отношении к учениям НАТО в Одессе. Российских морпехов вопросы насторожили. Они приняли Рулева за "украинского провокатора" и сообщили "особистам". В итоге блогер был задержан на два часа для разбирательств. Ранее Сергея Рулева уже арестовывали на территории россии. Сам Рулев прославился фразой "Топаз, дай команду". Зимой 2014-го Рулев хотел для своего блога снять позитивный сюжет про титушек в Мариинском парке, они же его и избили”. Напомню, тогда российские пропагандоны в избиении Рулева обвинили участников Майдана.

4. Прокуратура АРК совместно с Главным управлением СБУ в АРК сообщили о подозрении пилоту одной из российских авиакомпаний, которая осуществляла незаконные полеты в оккупированный Крым, воздушное пространство над которым Украина закрыла для международных полетов в 2014 году. Российский пилот подозревается в нарушении правил международных полетов и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

5. Оккупанты вручили очередное предостережение предателю Украины Сергею Акимову. В бумажке, которую вручили кизяку, говорится о “недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения”. Напомню, 23 июля у кизяка провели обыск, во время которого коллаборанта сковали наручниками, несмотря на то, что, по заверениям оккупантов, кизяк фигурировал в качестве “свидетеля”. Наверное, на расии принято свидетелей в наручники запрягать.

6. Симферопольское водохранилище немного повеселело после дождиков

Но дожди так и не оживили крымские реки — река Кача по-прежнему без воды.

7. Оккупанты пожаловались на снижение урожая зерна из-за засухи и решили взять “под жесткий контроль вывоз зерна из региона”. При этом от экспорта зерна в Сирию не отказались. А больше “под жесткий контроль” и брать нечего. Санкции…

8. Оккупированный Симферополь обрастает новыми заборами. Вокруг Дворца детского и юношеского творчества оккупанты начали возводить трехметровый забор, на котором бюджет мордора обнулят на 4,5 млн фублей. Зазаборят и часть прилегающей ко дворцу площади. “Шутки шутками, а надо как-то прекращать это заборное безумие. Город уже не узнать — будки и заборы, заборы и будки”, — написал глава Симферопольского Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.

9. Жители Крыма в восторге от заборов и новой действительности: “Наши дети всю жизнь без этих заборов здесь жили в безопасности. Зато теперь каждый месяц то пропал, то убили, то изнасиловали, то с собой покончил. Кого из них спас забор?”, “Страна заборов. Колючую проволоку не забыли?!”, “Ток будут пускать?”, “Лютое благоустройство”, “Детская резервация”, “Это что за маразматики отдают такие распоряжения? Что надо покурить, чтобы додуматься до такого? Возмущению нет предела!”, “Опробовали этот идиотизм на вокзалах — понравилось. Теперь возьмутся за детские учреждения”, “Страна зазабория”, “Сколько можно уродовать за сумасшедшие деньги город?”, “Скоро будем не ходить по городу, а протискиваться между заборов!”, “Весь Крым в заборах!!! Зачем???”, “Культура решеток и заборов”, “Это какой-то кошмар!!! Они что, совсем одурели? Сколько можно городить заборы, и это ведь кому-то нужно в нас поднимать волну негодования и возмущения? Кто объяснит, для какой цели этот забор устанавливают?”, “Смотреть на эти все "заборы" ну просто уже сил нет”, “Как достали эти заборы!!!”, “УЖАС! Скоро из подъезда выйдешь, и забор — сиди дома. Мрачно! Не город, а тюрьма! К чему мы детей приучаем? Грустно, очень грустно!”, “Страна заборов и бетона. Реально жутко смотреть на уродование города за небольшой отрезок времени”, “Это чтобы террористам помочь при захвате здания. Чтобы ни один человек не ушел”, “Это вы еще не видели русло Салгира, которое огородили забором с колючей проволокой (пока ток не пропустили по ней) и верхнюю проходную военного санатория в Партените — там теперь железобетонные блиндажи с бойницами на случай, если террористы на танке будут прорываться за старыми матрацами”, “От бИндер или ДРГ. И просто вертухаи не умеют иначе”, “Больше заборов — хороших и разных… Страшно даже представить, сколько лет симферопольские дети подвергались немыслимым опасностям”, “Лет 30 как минимум без забора жили” https://ru.krymr.com/a/iz-krymskih-setey-vertuhai-ne-umeut-inache/30751619.html

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1478 человек, в том числе 339 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 41 человека, в том числе 6 — в Севастополе.

P.S. “Севастополь. Выпускной. Гимн рф никто не поет, кроме пары школьных фриков. Зато гиперватный “Легендарный Севастополь” поют хором… как и три года назад. Болезнь не лечится, но и не прогрессирует”, — написал наш крымчанин. А мне вот всегда было интересно, о каком именно историческом промежутке времени в этом ватном гимне поется “Легендарный Севастополь, неприступный для врагов”? И ведь ни у одного ватника не возникает никакого когнитивного диссонанса.