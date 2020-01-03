1. Василию Чернышу сегодня исполняется 42 года. Бывший сотрудник СБУ, активист Автомайдана, он пропал без вести в Севастополе 15 марта 2014 года, собирая доказательства присутствия российских войск в Крыму. “Соседка видела, как Василия выводили из дома люди в форме”. Расследование об исчезновении украинца во время захвата Крыма россией “без единого выстрела”.

2. Незабытые. По ссылке прочтите вторую часть материала о крымчанах, которые ожидают обмена, находясь в российских и крымских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям в “терроризме и экстремизме”. В этой части говорится о мусульманах из Севастополя. В третьей части речь идет о группах репрессируемых мусульман из Ялты и Симферополя. О репрессируемых мусульманах из Бахчисарая. Напомню, опубликованную ранее первую часть большого материала о крымских узниках Кремля.

3. Оккупанты сообщили, что в Крым после обмена вернулись два жителя Севастополя. Кроме уже известного члена созданной россией преступной группировки “народная самооборона” Степана Резуника, Украиной был освобожден и Олег Руднев (дезертир, на момент захвата Крыма рашистами служил в ВСУ). Руднева почти 2 года назад сотрудники СБУ сняли с борта теплохода в Ильичевске (теперь — Черноморск). Коллаборант Павел Буцай, которого оккупанты назначили “уполномоченным в Севастополе” по мнимым “правам человека”, добавил: “Сначала он (Руднев) находился в СИЗО в Одессе, затем его родители смогли дать большой залог в 320 тыс. гривен. Его передали в российское консульство в Одессе. Затем я обратился к главе МИД Сергею Лаврову, и он посодействовал в том, чтобы севастопольца взяли на работу в консульство уборщиком”. В общем, предатель Руднев два года туалеты за рашистами вымывал. Какая ирония...

4. Гайворонский, у которого оккупанты отобрали аусвайс, рассказал, что вместе с ним в скотовозке депортировали из Крыма и “боевиков ЛНР”, которые предлагали оккупантам убить его голыми руками: “Везли нас в ГАЗеле, 9 человек. Часть — из так называемой "ЛНР", из-за просрочки и нарушения трудовых патентов выдворяли в "ЛНР", а я и еще четыре человека — именно в Украину, которая подконтрольна Киеву. И вот пока мы ехали, а там были реальные боевики, которые воевали на стороне "ЛНР" против Киева, они кричали на пристава: "Вы что творите? Это же бандеровец, он же путина ненавидит, нас ненавидит! Из-за таких, как он, мы до сих пор Киев не захватили. Давайте позвоним в ФСБ, чтобы его в Украину не везли. Давайте его в "ЛНР" вывезем, мы его прям там на первом метре нашей границы голыми руками убьем. Нам наше МГБ поможет”, — сообщил Гайворонский, который также добавил, что боевики пинали его, пока он сидел в наручниках на полу скотовозки. Сейчас Гайворонский находится в Киеве, где Рефат Чубаров помог ему обустроиться на новом месте. Гайворонский обещает сообщить много информации об оккупантах. Напомню, во время празднования оккупантами и предателями захвата Крыма в 2014 году Гайворонский с изображением путина на футболке и с флагом россии в руках орал: “Я ощутил великолепный, настоящий русский дух, настоящую атмосферу счастья! Сегодня именно такой очень торжественный день, которого я ждал 23 года!”. Поэтому вы там поаккуратней с ним на материке.

23 роки чекав на мразію, але щось пішло не так. pic.twitter.com/fGB7kyfl6S — Крымская Жужелица (@crimea2042) 2 січня 2020 р.

5. Велоспортсмен Валентин Попов был дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенного вещества мельдония. Попов — крымчанин. До оккупации был чемпионом Украины по кросс-кантри, мастером спорта по маунтинбайку, но предал Украину ради аусвайса и сриколора. Туда ему, мельдониевому запроданцу, и дорога!

6. Во второй день нового года саранча решила напомнить о себе. А я напоминаю: когда читаете крымские форумы, то будьте предельно внимательными, т.к. на форумах картина примерно такая же, как и в жизни: “Понаехи! Предлагаю сделать перекличку, кто откуда. Может, земляков встретим. Анон”, — написал аноним на феодосийском форуме. Ответы: “Москва”, “Фео — Самара — Ташкент”, “Ямало-Ненецкий автономный округ. Город Губкинский”, “Архангельская обл. г. Северодвинск”, “Благовещенск, Амурская область”, “Камень-на-Оби, Алтайский край”, “Москва”, “Фащевка”, “Петрозаводск”, “Калуга”, “Оренбург”, “СССР”, “Норильск”, “Питер”, “СПб”, “Биробиджан”, “Коломна”, “Краснодар!”, “Короче, отовсюду понаехали”. У многих из ответивших понаехов в профилях нет упоминания о том, откуда они понаехали, т.е. в интернете они вполне себе под крымчан косят — в жизни часто тоже уже считают себя “местными”.

7. Ялта. Набережная в этот Новый год порадовала — без заборов, без мусоров (ну, почти), последнее граффити с хйлом закрасили, иллюминация в жовто-синій гамме, никакой террорасийской символики, никаких кокошников на сцене. Молодняк лабал рок, трубач с собакой — “Ой, смерека”, шашлык, глинтвейн…

P.S. Как вы уже знаете, вчера в Украине отмечали День рождения Степана Бандеры. В россии, несмотря на сильный похмельный синдром, киселево-скабеевы всех сортов разразились очередным словесным извержением по поводу факельных шествий, которые почему-то у них считаются нацистскими. Ежегодные факельные шествия в ныне оккупированной Керчи, например, нацистскими почему-то не считаются. Да и в самой россии шествий с факелами хватает — но то же не бандеровцы, правда? Так вот, один из крымчан так написал про российскую истерию: “Видимо, ненависть россиян к Бандере обусловлена тем, что он их не убивал. Такое не прощают”. То ли дело Сталин, путин и им подобные…

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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