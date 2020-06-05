1. Так называемый “Верховный суд Крыма” изменил в апелляции приговор “свидетелю Иеговы” из Ялты Артему Герасимову со штрафа в 400 тысяч рублей на шестилетний срок заключения. Уголовное преследование Артема Герасимова началось 20 марта 2019 года. Он проводил богослужения, что оккупанты трактуют как “экстремизм”. 5 марта 2020 года оккупанты приговорили Герасимова к штрафу. Он подал апелляцию, рассмотрение которой завершилось уголовным сроком

2. Оккупанты предупредили, что крымчане, которые имеют аусвайс, но при выезде из гетто предъявят украинский паспорт, будут оштрафованы и не выпущены из зоны

3. Политзаключенного крымчанина Энвера Сейтосманова, которого оккупанты приговорили к 17 годам заключения, этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию Башкирии

4. Севастопольское “дело Хизб ут-Тахрир”: Прокуратура АРК сообщила о подозрении “следователю ФСБ” и объявила его в розыск

5. Черноморский флот оккупантов проводит очередные военно-террористические учения с применением танков. Как сообщили оккупанты, они отрабатывают оборонительные и наступательные действия

6. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников снова заявил, что аннексированный россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. При этом он заверил, что Украина “готова дать отпор” россии в случае ее наступления из-за дефицита воды в Крыму: “Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу. Да, это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма — восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся”

7. Чернореченское водохранилище — основной источник водоснабжения Севастополя. По наблюдениям севастопольцев, сейчас запас воды составляет около 40%.

8. Вопрос водного выживания Севастополя оказался в руках путинских байкеров, которым оккупанты отдали территорию с водоемом, который мог бы стать дополнительным источником воды, но доступа к водоему теперь не могут добиться — косметички морозятся

9. Чтобы хоть немного спасти Симферополь от обезвоживания, оккупанты заберут часть воды у Бахчисарая и Севастополя. Речь идет о переброске воды из Вилинского водозабора, вода из которого исторически “работала” на северную часть Севастополя и Бахчисарай с Бахчисарайским районом

10. Из-за очередной якобы аварии часть Крыма снова осталась без водоснабжения. Что-то зачастили эти “аварии”

11. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о передаче в госсобственность Украины помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, который отжимают оккупанты

12. Жители Крыма прокомментировали удручающие фотографии погибающего в оккупации Керченского порта: “Торговый порт так начал процветать с 2014 года. До этого было престижно там работать, зарплаты большие были”, “Как и в Феодосийском. Хрен устроиться было до 2014 года. Своя поликлиника. Свой детсад с бассейном. Зарплатаааааа. А теперь трындец всему. Да, в принципе, как и всему Крыму”, “Феодосию как-то особенно жаль — бюджетонаполняющий город был. У нас это редкость. Порт — золотая жила… Была”, “Так точно. Порт. Нефтебаза. Город был донор. Теперь всё”

13. Оккупанты отжимают у жителей Фороса городской пляж, который хотят передать в частную собственность. Родная же гавань! Любя отбирает!

14. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 576 человек, в том числе 171 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

15. “ — Крымские ЗАГСы возобновили торжественную регистрацию браков, сообщили оккупанты. Кстати, рекомендую: только в Крыму, женившись, вы так и останетесь холостяком! И холостячкой! — У меня знакомая несколько лет назад развелась в Крыму, а теперь снова замуж собирается. Я ей сказал, что для всего мира она все еще замужем за первым, и всё ей доступно объяснил. У нее шок и паника сейчас”

P.S. “Проблема даже не в том, что украинские социологи не могут проводить там (в Крыму) замеры. И не в том, что российская социология недостоверна. Проблема в том, что идея проводить исследования на оккупированных территориях заведомо обречена. В ситуации, когда искренность наказуема — часть респондентов будет молчать или недоговаривать. Собирательный образ комментатора из Крыма и Донбасса довольно прост. Любит россию, презирает Украину, ждет российских флагов на Крещатике. Вдобавок он сулит крах Евросоюзу, радуется американским погромам и огорчается успехам Илона Маска. Спорит агрессивно и склонен выступать от лица целого региона. И было бы ошибкой пойти у него на поводу. Степень радикальности поведения человека в социальных сетях определяется одним простым фактором. Какая судьба его ждет, если в его регион вернутся украинские флаги? А все потому, что те, кому выпало жить на оккупированных территориях, сегодня делятся на две группы. Одни успели сжечь мосты с Украиной. Другие — нет. Первые прекрасно понимают, что в случае возвращения Украины им придется покинуть регион. Над ними маячит угроза уголовного преследования и судебных исков. Победа Украины будет означать для этих людей персональное поражение. И потому они не стесняются в выражениях, когда добираются до соцсетей. Бравируют непримиримостью и стараются звучать как можно радикальнее. Российская оккупация — это единственный их шанс на собственное будущее. Монополия на публичность досталась им случайно. Просто потому, что все остальные вынуждены молчать”.

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