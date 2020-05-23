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23 мая • обновлено в 10:08
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Авантюра оккупантам обходится все дороже

7.6т

1. Оккупанты в Крыму руками преступника в мантии Сергея Деменока объявили в розыск бывшего политузника Эдема Бекирова, которого отпустили в рамках обмена между россией и Украиной в сентябре 2019 года. Стоит отметить, что попытки передать дело Бекирова в международный розыск обречены на провал, т.к. Крым принадлежит Украине и признан международным сообществом оккупированной россией территорией. По ссылке предлагаю прочесть о том, почему в Крыму вспомнили о деле Эдема Бекирова и как реагировать на это Украине

2. Вчера, 21 мая 2020 года, в Бахчисарае в очередной раз вышел на одиночный пикет инвалид I группы Александр Сизиков. В руках он держал плакат с надписью: “Освободите Эдема Смаилова! Он мой помощник”. Эдем Смаилов — глава религиозной общины. Женат, отец троих детей. С 21 мая 2018 года находится под арестом. Сегодня политузнику исполнилось 52 года. Обвиняется оккупантами в “терроризме”

3. Кабинет министров Украины до 22 июня продлил действие распоряжения об ограничении поездок на территорию временно оккупированного Крыма

4. МИД Украины сегодня подало в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум против россии в деле о незаконном захвате российскими военными трех кораблей и моряков ВМСУ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. “Уверяю всех, защищать своих людей и территорию мы будем всеми возможными правовыми средствами. На нашей стороне Конвенция ООН по морскому праву, общее международное право, практика ЕСПЧ, бесспорные факты и вера в победу. Решение трибунала ожидаем в течение 2022-2023 года”, — сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который назначен Агентом Украины в этом деле

5. Оккупанты в Судаке передали в “федеральную собственность” часть территории красивейшего мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный одебиливающий путинский форум “Таврида”, который проводят в этих местах с 2014 года. В прошлом году стало известно, что после принятия оккупационного генплана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку. Местные жители протестовали, взывали к путину, но безрезультатно

Новости Крымнаша. Авантюра оккупантам обходится все дороже

6. Зато без бандер: оккупанты сделают платным вход в целый ряд крымских заповедников, в том числе Ялтинский горно-лесной, который передали под управление Москве. Полный список закрытых для свободного посещения мест обещают обнародовать позже

7. Посмотрите, как сегодня выглядит зазаборенный оккупантами автовокзал Алушты

Новости Крымнаша. Авантюра оккупантам обходится все дороже

8. В Крыму водохранилища естественного стока заполнены лишь на треть, наливные — на четверть. Об этом сегодня сообщили сами оккупанты

9. Оккупанты устами коллаборанта Эрвина Мусаева пожаловались в ООН на Украину из-за водной блокады Крыма, которая стала следствием оккупации. Скулят, что перекрытие канала “противоречит всем основам международного права”, и удивляются тому, “как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию?”. Вот оккупация, по мнению оккупантов, не противоречит нормам международного права, и взятие в заложники 2,5 млн человек — тоже. Оккупанты потребовали от ООН “найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров — российская территория”. В общем, скулите дальше, твари рашистские!

10. Вой коллаборантов в ООН произошел в результате очередной спецоперации россии, которая решила показать четырех бабуинов из Крыма, рассказавших о счастье и процветании крымчан в оккупации. Операция с треском провалилась. Детали прочтите по ссылке

11. Керчь накроет водный локдаун. Оккупанты полностью прекратят подачу воды в город с 6:00 27 мая до 15:00 28 мая якобы из-за ремонтных работ. Оккупанты опубликовали график водовозок без указания точного времени подвоза воды, а лишь промежуток: с 8 до 20

12. Оккупанты напомнили, что с 1 июля в Крыму вступят в силу повышенные тарифы на электроэнергию. Повышение тарифов произойдет в рамках всероссийской программы вставания с колен. Это не последнее повышение, обещанное оккупантами

13. В оккупированном россией Крыму выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 473 человек, в том числе 149 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

14. Оккупационной “главе” администрации Алушты Галине Огневой доложили о семейной паре, расположившейся на территории пляжной зоны с палаткой и двумя собаками. На что Огнева, слегка отодвинув микрофон, сказала: “Чтоб они сдохли, эти собачки”

15. Зашибісь, медицина у Кримнаші… Сам себе не полатав вчасно — намазуй ласти ПВА.

P.S. Высмеивая очередные потуги гавкающих сошек оккупантов по выпрашиванию воды, наша крымчанка предложила рашистам простой и легкий способ решения всех проблем: утром деоккупация — вечером вода, вечером деоккупация — утром вода. И чем дольше оккупанты будут находиться в Крыму, тем дороже им будет обходиться эта кровавая авантюра, поддержанная большинством россиян.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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