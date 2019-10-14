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14 октября • обновлено в 07:30
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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

2.9т

1. Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации “крымских депутатов” Госдуры, коллаборантов Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека. При этом во время ужина в Стамбуле в “Долмабахче Сарае” в честь открытия данной конференции пособников российских оккупантов торжественно принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фотоподтверждение чему оперативно и радостно запостила в своем Facebook Поклонская, которая подзабыла, что еще недавно Турция сбила российский самолет и вся россия демонстративно лила крокодильи слезы. Но потом путин приказал с Турцией дружить… МИД Украины направил в Турцию ноту протеста, а Представительство президента Украины в АРК готовит запрос по визиту в Турцию “представителей Крыма”.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

2. “И пусть хотя бы один п*дор скажет, что турки — не русня (в ментальном плане)!!! Такие же недоимперцы, бл*дь, "собиратели земель османских"!!! У них даже так же, как Крым у русни, есть (оккупированный) Кипр”, — эмоционально отреагировал крымчанин на визит Поклонской и Бальбека в Турцию.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

3. Рефат Чубаров прокомментировал встречу Эрдогана с международными преступниками и оккупантами: “Терористи з Державної Думи росії приїхали на міжнародний форум в Стамбул… Навіщо? Кажуть, щоб далі боротися з тероризмом… Кати кримських татар і українців намагатимуться показати себе борцями проти тероризму… Такий поки світ… Але все буде виправлено. Бандити сидітимуть у в’язниці”.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

4. “Первыми схватились за головы аграрии — из-за отсутствия днепровской воды прекратилось орошение полей, исчезли целые отрасли сельского хозяйства, как, к примеру, рисоводство. И ситуация продолжает усугубляться — идет масштабное засоление почв на севере и юго-востоке полуострова, а, как известно, на таких почвах даже сорняки толком не растут. Засоление происходит еще и за счет колоссального потребления подземных вод, которые попросту не успевают восстанавливаться”.

5. — У вас несчастные случаи на производстве были? — Нет… — Будут: “В Росгвардии рассказали сотрудникам Крымского академического русского драматического театра им. Горького о действиях в случае теракта или диверсии. Отмечается, что беседы прошли в рамках реализации плана противодействия терроризму в рф на 2019-2023 годы”. До оккупации мы даже таких слов не слышали.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

6. В оккупированном Севастополе на плацу у Вечного огня 12 октября прошел очередной военизированный шабаш: посвящение школьников в полицайские кадеты. Дети зачитывали клятву, обещая служить россии. Поп из РПЦ благословил шабаш, а оккупанты пообещали закрепить за детьми кураторов-полицаев. В сеть Путлерюгенда затянули еще 200 детей. Все прошло в максимально торжественной обстановке, в присутствии большого количества пропагандонов, ихтамнетов и смотрящего от путина Развожаева.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

7. В парке львов “Тайган” прошел фестиваль кизячьей культуры, который организован разочаровавшимися в реальной россии кизяками во главе со скулящим Акимовым, хватающим камни с неба Зубковым и коммуняками во главе с коллаборантом Грачом. Дети в военной форме держали в руках предметы, похожие на автоматы и сабли (фото и видео).

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

8. В Евпатории в эти выходные прошел слет Юнармии. В Симферополе в четверг, 10 октября, оккупанты провели День призывника. В Международном детском центре “Артек” для юнармейцев и участников других “военно-патриотических” клубов оккупанты проведут всероссийские сборы по морской подготовке. Крымская правозащитная группа напоминает, что пропаганда службы в армии рф на территории оккупированного Крыма является военным преступлением. Финансирование указанных мероприятий из бюджета рф и масштабное вовлечение в них крымских детей не только нарушает международное гуманитарное право, но и является очередным подтверждением системной и целенаправленной политики россии, направленной на масштабную милитаризацию и нарушения прав детей на полуострове.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

9. Ялта. Ливадийский парк и Ливадийский дворец оккупанты тоже обнесли забором. Местные жители пишут: “Этот забор там с прошлого (если не с позапрошлого) года. Появился примерно в одно время с уничтожением ради памятника ымператору спортплощадки”.

Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали
Новости Крымнаша. А пять лет назад на этой же площади Родину предавали

10. Почему РПЦ не поставила в Пятёрочках и прочих таких местах автоматы с распылителем святой воды и дымком кадила? Оплатил — осветился — пошёл дальше грешить.

P.S. “Севастополь. Вечер. На площади Нахимова стоит девушка. Рядом две большие сумки, наполненные пакетами "Roshen" с коробками конфет "Вечерний Киев". Тихо подходят люди. Суют деньги, забирают пакеты. Ностальгируют, наверное. Вспоминают вкус надежды, свободы, цивилизации… А пять лет назад на этой же площади Родину предавали… Твари”.

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КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Новости
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Позабавил последний абзац О тайной доставке конфет Рошен. Даже забыл сослаться на своего человека в Севастополе. Да, падаль, 23 февраля 2014 года на площадь Нахимова вышло 50 тысяч человек которые сказали хватит обхохлячивания.
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