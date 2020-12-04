1. В НАТО сообщили, что Альянсу придется “адаптироваться к условиям постоянно агрессивной россии” с учетом, в том числе, “аннексии ею Крыма и оккупации части восточной Украины”. Также отмечается, что “в перспективе до 2030 года россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Альянса”, — говорится в докладе. На втором месте после россии по уровню угрозы, по мнению представителей НАТО, находится Китай, на третьем — международный терроризм… Путин, конечно, гений многоходовочек. Так обгадиться и настроить против себя весь цивилизованный мир. И при этом 87% дятлов неистово рукоплещут кремлевской крысе

2. Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Клименту оккупанты вручили постановление по делу об административном правонарушении из-за того, что епархия не демонтировала деревянный храм в Евпатории. Оккупанты продолжают попытки полностью уничтожить ПЦУ в Крыму!

3. На судилище в Ростове-на-Дону оккупанты продлили арест крымчанину Олегу Приходько, которого за проукраинскую позицию обвиняют в подготовке терактов. Крымчанин будет сидеть в СИЗО минимум до 16 марта 2021 года — просто за то, что остался человеком в ватном зоопарке

4. Российские оккупанты пришли к жене осужденного на 7 лет крымчанина Арсена Джеппарова Зарине Джеппаровой: “Сотрудники полиции, не застав ее по месту регистрации, провели опрос соседей и выясняли следующие вопросы. Какого она вероисповедания? Как давно приняла Ислам? Соблюдает ли каноны Ислама? Носит ли платок? И как соседи могут ее характеризовать. Мы можем наблюдать тенденцию, когда данные отработки проходят уже массово по всему Крыму. Поступают и другие сведения по подобным визитам”, — сообщила адвокат Лиля Гемеджи. Зверье рашистское, других слов нет!

5. Один из главных вопросов, с которым обращаются крымчане на горячую линию КрымSOS, это — как получить уже готовый паспорт, не будет ли он утилизирован в связи с истечением срока хранения и другие вопросы, связанные с получением документа. Поэтому юристы КрымSOS подготовили разъяснения относительно внесенных в законодательство изменений и алгоритмов действий в этих вопросах в условиях пандемии

6. В феодосийском поселке Орджоникидзе (до депортации и геноцида крымских татар назывался Кайгадор), вблизи границ Тихой бухты, идет подготовка к застройке. На месте уже находится тяжелая техника. Оккупанты с невероятной скоростью продолжают гробить Крым

7. В селе Скалистом Бахчисарайского района уже второй месяц отсутствует централизованное водоснабжение — иссяк основной каптаж. Пропала вода и в придомовых скважинах частного сектора. Оккупанты запустили водовозки: 1 раз в неделю для частного сектора, но не более 300 литров на дом, и 5 раз в неделю — для многоквартирных домов: “У меня муж в это время на работе, поэтому самой приходится таскать все эти емкости на третий этаж. И все равно воды не хватает, у меня же трое малолетних детей. Ажиотаж наблюдается по пятницам, когда все стараются запастись водой на два выходных”, — жалуется местная жительница, которая не называет свое имя в целях безопасности

8. Оккупанты радостно отрапортовали об окончании работ по строительству трех водозаборов, из которых планируют выкачивать воду для нужд восточного Крыма. Речь идет о сооружении Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского водозаборов в Нижнегорском районе полуострова, общим дебетом около 200 тысяч кубометров воды в сутки. Засоление почв ускорится

9. Оккупанты пригрозили жителям Севастополя уголовной ответственностью за неправильный сбор валежника, а также дали холопам инструкции: “Срубленные кем-то ветки к валежнику не относятся. Сбор таких остатков будет бесплатным, однако нужно устно или письменно оставить заявку в Севастопольском лесничестве о целях своего пребывания в лесной местности. В случае нарушений этих правил будет применяться административная и уголовная ответственность”

10. В Севастополе к парку Победы на звук бензопилы сбежались жители района. Оккупанты спиливали многолетние туи, растущие вдоль дороги в виде живой изгороди. Захватчики успели спилить 60 деревьев из запланированной тысячи. Освобожденные от страшных бандер жители Севастополя в очередной раз пришли в полный восторг: “Куда катимся, господа?”, “Только у нас такое может быть”, “Клоуны. Лучше ничего не трогайте, варвары”, “Очередное дно”, “Крадуны туевы”, “Страшно смотреть на то, что происходит”, “Выпилят весь Севастополь”, “Варвары”, “Твари”, “Жесть”, “Скоро нас в асфальт будут закатывать”, “Оставили бы в покое парк. Хорош уже улучшений, к этим бы привыкнуть”, “Мне интересно, какое образование у начальника Скверов и парков??? НЕ БУДЕТ КРАСИВО, вы уничтожили туи. Откройте, блин, учебник по озеленению. ВЫ ДОЛГО ГОРОД УРОДОВАТЬ БУДЕТЕ? Туи и сажают вплотную для живых изгородей и формируют как угодно, хоть в стену, хоть в отдельные шары, пирамиды, а то, что вы сделали, это тупо расчистка места”, “Это обрезка?? Это отмазка! Сволочи, столько зеленых насаждений угробили за последние годы”, “Туи так не омолаживают — на пень, так прокатывает с лиственными кустарниками. Они бы еще сосны на пень омолодили”, “Ху из Пушкина Света (прим — начальник участка ГБУ "Парки и скверы" в Севастополе)? Света с того света… Очередная "красноярская" заезжая, которая деревья видела только на картинках в учебнике по природоведению? Это надо быть такой тупой, чтобы сотворить такое???”, “Блин, иногда так и хочется сказать — Сталина на них нет”

11. Поклонская заявила, что к людям в Крыму не выезжает “скорая”, в больницах нет мест, тестов на COVID-19 не хватает, а в аптеках нет лекарств. Коллаборантка, которая помогла притащить рузьке мир в Крым, задается вопросом: “Что делать человеку, который понимает всю плачевную ситуацию нашей медицины, но желает выжить при всем этом?”

P.S. “Что делать человеку, который понимает всю плачевную ситуацию нашей медицины, но желает выжить при всем этом?”, — скулит Поклонская, которая страстно помогала оккупантам захватывать Крым. И тут мне вспомнились брошюрки “10 гарантий для Крыма”, которые распространялись рашистами в 2014 году. Как красочно они описывали предателям их светлое будущее, которое в итоге обернулось вопросом “как выжить?” из уст коллаборантки, не говоря уже о подножной челяди. И хочется ткнуть этот ставший уже экстремистским лист бумаги в рожу каждого предателя и спросить: “Ну как, получили?!”.

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