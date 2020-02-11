1. НАК “Нафтогаз Украины” в ближайшее время готовится подавать в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против россии за потерю активов в аннексированном Крыму. Общая сумма компенсации, включая проценты, оценивается в $8 млрд

2. Детский лагерь “Алсу” под Севастополем собираются снести, чтобы построить на его месте новый, “с военно-патриотическим уклоном”, сообщили оккупанты. По стопам Гитлера

3. Крым с молотка: оккупанты выставили на продажу имущество базы отдыха “Прибой” в Коктебеле (Феодосия) вместе с берегоукрепительными сооружениями и галечным пляжем. Местные жители, опасающиеся потерять доступный пляж, ранее уже выходили на митинг против дерибана. Несмотря на заверения оккупантов, что пляж якобы останется доступным, в мае 2019 года оккупанты в камуфляже уже перекрывали доступ к пляжу и территории базы, у которой, вероятно, уже давно есть новый “собственник”, а намеченный аукцион — лишь формальность. Пляж, который оккупанты отбирают, расположен у западных склонов заповедной горы Карадаг. Это самое чистое место в Коктебеле, страдающем от постоянных прорывов канализации. В 2014 году “Прибой” был гоблинизирован, а первые заборы стали появляться в 2015 и 2016 годах, но местные жители спиливали их

4. Дерибан награбленного: оккупанты массово распродают имущество “Укрзалізниці” в Крыму, включая тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, другую технику и тысячи железнодорожных шпал. Всего после российской аннексии Крыма “Укрзалізниця” потеряла 0,5% грузовых вагонов, 3,9% инвентарного парка тепловозов и 2% инвентарного парка электровозов

5. Оккупанты в Крыму создали “государственный комитет по мобилизационной работе, территориальной обороне и вопросам казачества”. Уже вижу, как “мобилизованные” кизяки “территориально обороняют” Крым от “внутреннего врага” в виде голодной ваты

6. Отнимают, чтобы жадно сожрать: оккупанты отобрали за неделю у въезжающих в Крым с материковой Украины еще 186 кг качественных и вкусных продуктов. Остальным удалось провезти гостинец родным и друзьям, проживающим в оккупации

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7. Опасные связи: “МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. К 2014 году крымская территория МТС была лучшей по площади и качеству покрытия, второй по количеству абонентов и поступлениям налогов в бюджет, одной из лидирующих по количеству подключений и качеству обслуживания. Сейчас в центре Симферополя УСПЕШНО разговаривать по мобильному телефону можно только в одной комнате, стоя у окна. На трассах покрытие исчезло, в пригородах и селах исчезает, в городе три раза за пять минут разговора идет сброс. Вы что себе позволяете?”

8. Кроме отвратительного качества мобильной связи, она еще и постоянно дорожает, несмотря на то, что оккупанты подорожание отрицают. Пока наши крымчане констатируют то, о чем предупреждали в 2014 году, предатели продолжают скулить и считать камни с неба: “И всё-таки МТС подлянку сделал. Только не туристам, а крымчанам”, “А я думаю, чего я день через день по 200-300 рублей пополняю. Думала, интернет жрет. А это звонки”, “Ну, уважаемые, а чего вы ожидали? Переходный период закончился! Крым, россия, вперед! Про санкции, Ржевский, ни слова”, “Да просто противно уже: как нас драть — так мы ж россия, а как для нас что-то сделать — так сразу ворох проблем”, “Главное, в Крыму нет бандеровцев и базы НАТО. А связь дорогая? Фигня”, “Зачем на военной базе дешевая связь?”, “Камені з неба — страждання кримовати”, “Да это не связь!!! Это одна нервотрепка!!! Район Миллера — это просто жесть!!! Разговаривать можно только в одной точке квартиры”, “Связь отвратительная!!!”, “В вопросе мобильной связи все движутся вперед и только Крым — назад”.

9. В оккупированной Ялте в воскресенье прошел очередной слет секты НОД. Ватники снова оскверняли территорию у памятника Т.Г. Шевченко

10. Еще одного подкормиться притащили. Оккупанты назначили нового начальника департамента транспорта Севастополя. Им стал понаехавший из Санкт-Петербурга уроженец Омской области Сергей Румянцев

11. В Драматическом театре имени И. Кочерги в Житомире планируются концерты бывшего солиста группы Bad Boys Blue Кевина Маккойя, который незаконно выступал в аннексированном россией Крыму. Отмечу, что в марте 2017 года Маккой спокойно выступал в Киеве на концерте Винника, а в июле 2018 года — в Запорожье на Дне металлурга, и эти выступления были уже после незаконного посещения Крыма

12. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Місцевий путлєр’югенд вчиться бігати й повзати. Цікаво, коли вже ці малюки-бойовики, накачані мілітаристським угаром, почнуть як піонери-герої “великої вітчизняної” втікати з дому на фронт, до “Луганди”, “Донбабве” та Сирії?

13. К детям в Ливадийской школе (Ялта) оккупанты притащили вполне молодых “ветеранов войны и вооруженных сил”. Встреча прошла “в преддверии приближающихся праздников "Дня Защитника Отечества" и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне” — цитата. Дети тоже были в военной форме. Среди “ветеранов” присутствовали и кизяки

P.S. В период Крымского ханства Крым был усыпан мечетями. После первой аннексии Крыма россией в 1783 году на полуострове насчитывалось свыше 1660 мечетей. Спустя столетие их количество уменьшилось вдвое, а с приходом большевиков все мечети подверглись уничтожению или перестройке в склады, музеи и клубы. Так русские оккупанты делали Крым “исконно русским”, путем уничтожения коренного народа и его культуры. Это продолжают делать и сейчас…

Крым.Реалии✔@krymrealii В период Крымского ханства Крым был усыпан мечетями. После первой аннексии Крыма Россией в 1783 году на полуострове насчитывалось свыше 1660 мечетей. Спустя столетие их количество уменьшилось вдвое, а с приходом большевиков все мечети подверглись уничтожению или перестройке 60 16:40 - 9 февр. 2020 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

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