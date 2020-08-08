Падший — человек отвергнутый обществом, утративший человеческий и моральный облик, опустившийся в моральном отношении. Павший — тот, кто погиб в сражении, погиб в бою. "Наши падшие мальчики" — это звучит феерично, но так правдоподобно и честно об ОРДЛынских "героях".

Скрепы, православие, деды воевали и русский великий язык — основные маркеры пророссийских апологетов. Как только вы слышите комбинацию из этих нарративов – стреляйте на голос, не ошибетесь, там будет православный коммунист, с айфоном, в стрингах, в крестике и с иконой Путина.

Да, я пишу на русском, так как мой посыл больше направлен именно на эту аудиторию, русскоязычное население Луганской и Донецкой областей. Насильственно орусявленное за годы эСССРия. Фактически вытеснившее коренных украиномовных жителей с этих территорий.

Но между нами есть одна отличительная черта — я билингва, двуязычная, владеющая русским (так как училась в русскоязычной школе) и украиномовна, так как самообразование, самопознание, самоидентификация, да и хоть на время моего обучения мало часовый школьный предмет "украинская мова и литература", никто не отменял. Но и это неважно. Важно то, что мои дети уже полностью украиномовные. Так поступали все разумные проукраинские жители Донбасса, мы строили жизнь детей по принципу "их будущее в Украине и на украинском, у меня забрали это право, пусто оно будет у моих детей".

Мы как-то плавно к этому пришли, наверное, в момент поступление детей в детсад. Встал вопрос в какую группу и какой детсад — русскоязычный или украиномовный. На момент достижения моими детьми детсадовского возраста на Донбассе появился выбор.

И знаете, я вот подчеркну, украиномовное обучение на Донбассе с каждым годом — я имею ввиду довоенный период – выбирали все больше родителей.

"За Украиной будущее, а как без знания государственного, поэтому дети должны знать государственный украинский язык", — вот эту фразу до войны повторяли даже те, кто сегодня "советские люди", "наварасы", "республиканцы".

Кстати, в этом году в ОРДЛО запретили изучение украинского языка, изъяв предметы из учебного процесса и…наткнулись на родительский тихий бунт. Понятное дело, что всех заставили написать отказ от обучения по "вражескому предмету", но тем не менее, многие школы не стали идти на поводу у "правительства" и оставили в учебном плане и мову, и украинскую литературу, как международную (иностранную).

Дело в том, что ценность обучения в ОРДЛО, как и ценность "дипломов" и ОРДЛынских, и российских нивелирована настолько, что люди, живущие в ОРДЛО и имеющие мозги и деньги, делают все, чтобы их дети покинули гетто.

И если в 2014-2018-м приоритетом миграции все же была РФ, то сейчас даже ватно-советско-республиканские донбасяне стараются детям дать обучение в мирных частях Украины.

"Обучение" в ОРДЛО от детсада до "вуза" можно смело писать в кавычках, так как уровень преподавателей здесь, это … в общем, нет слов, английский преподает физрук, химию и физику — трудовик, географию и литературу -историк и так далее.

Из-за нехватки преподавателей здесь все чаще "учителями" идут работать с первого-второго курса "вуза", четвертый курс "вуза" преподает здесь же первому.

Все соцсети ОРДЛО — это дамбас, риспублика, расия.

За время оккупации уровень образования детей в ОРДЛО упал до критической отметки, среднестатистический выпускник ОРДЛынской школы не способен сдать ВНО в Украине, и не способен сдать обычные рядовые экзамены в ВУЗ РФ.

Но об образовании я напишу чуть позже. Сегодня о защите русского языка. Ведь именно этим апеллировали пророссийские жители ОРДЛО да и сами оккупанты — притесняют.

А с каким апломбом носились с "великим и могучим" сами, неожиданно ставшие титульными русскими, жители Донбасса — говорить на русском, быть образованным, быть великим, быть культурным.

Но потом в ОРДЛО приехали россияне, носители, так сказать, и великого, и могучего, и скреп, и крестиков, и партбилетов, и автоматов.

И Донбасс запестрел надписями на великом и могучем "расия", "дамбас", "дамбас низависим", "расия пабедит", а соцсети ОРДЛО наполнились "местными жителями", которые в одном предложении на русском языке умудрялись сделать до 10 ошибок.

"Исче", "хатите", "дакументы", "сиводня" — нормальные слова для россиян.

От уровня образования граждан РФ, приехавших "защищать" "дамбас" жители ОРДЛО слегка впали в состояние обескураженности и даже пытались защищать носителей "великого", доказывая, что надпись "дамбас низависим" отставило укр-ДРГ, а не "братья-освободители".

С 2014 по 2017-й нарративы и скрепы — язык, величие, православие, скрепы, деды воевали — использовались жителями ОРДЛО для оправдания оккупации и оправдания своего решения предать Украину. Сейчас под постами на эти темы нет комментариев.

За годы общения с русским миром эти нарративные маркеры вызывают смех, даже у пророссийских жителей ОРДЛО, становятся объектами мэмов и троллинга, стали токсично-кислотными даже для "народа Донбасса".

И вот носители "великого и могучего" из ОРДЛынских "народных милиционеров", пропагандистов и лоббистов войны снова опозорились перед "народом Донбасса", и не только опозорились не знанием языка и правописанием с ашипками, но и так сказать, сделали оговорку "по Фрейду", это когда человек говорит или пишет, ассоциативно привязывая слова и образы к своему внутреннему миру и желаниям.

В ОРДЛО "власти" снова проигнорировали принятие "закона" об установлении памятной даты, "героям Донбасса", ну и соответственных социальных выплатах опочлению.

Пропагандистские сайты расцвели унынием и возмущением "доколе", "доколе не будет памяти для наших падших воинов" — грозно спрашивают пропагандисты у пропагандистов.

Радует, что есть еще в ОРДЛынии народ, который смеется в коментах — "ну, да, хоть здесь правду написали, герои-то действительно падшие, отбросы, мусор, криминал", — подмечая, понимая, читая словарь Даля и Ожегова.

Падший — человек отвергнутый обществом, утративший человеческий и моральный облик, опустившийся в моральном отношении.

Павший — тот, кто погиб в сражении, погиб в бою.

"Наши падшие мальчики" — это звучит феерично, но так правдоподобно и честно об ОРДЛынских "героях".