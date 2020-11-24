В 2014-м году критическое большинство жителей Луганской и Донецкой областей мечтали пожить по-русски.

Как это, каждая группа людей представляла себе по-своему. Одни хотели вернуться назад в СССР. Вторые видели свое счастье в том, чтобы их город (область и даже вся Украина) стали частью РФ. Третьи не хотели ни в СССР, ни в РФ, просто хотели, чтобы было вот так, как есть, но лучше. Четвертые, пятые, шестые…. Люди создавали себе симулякры. Иллюзию, которой никогда не было и не будет. И что самое интересное, они создавали иллюзию "жить хорошо" о своем прошлом, будущем и напрочь вычеркивали настоящее, где у них было все: свобода, права, зарплата, пенсия, выбор продуктов, отсутствие дефицита.

Настоящее их категорично не устраивало. Хотелось пабагатому и побольше.

Часто слышала "за развал Украины нам Путин хорошо заплатит, и буду большие пенсии и зарплаты, как в Москве или, как на Севере". То есть "пабагатому" и "пожить в Росси", у многих это были даже конкретные места — Москва и Север.

Люди сами придумывали себе, как это будет "пабагатому" и "как в России". Люди категорично не хотели замечать настоящей жизни. Люди каждое свое "хочу" или "мечтаю" одевали – "но, вот по телевизору же показывали, сказали, в кино ведь так".

Мы, те кто был за Украину и просто пытался бороться с этим идиотизмом, масштабно накрывшем критическое большинство социума – кто помнит, я жила в 12 км от украино-российской границы в городе Свердловск, Луганской области — обращали внимание на то, что люди, имеющие на РФ родню, имеющие возможность поехать в ту же Москву и просто в РФ и посмотреть, как оно там, попутешествовать по РФ, и даже просто используя соцсети узнать, как оно "жить в России" не хотели получать личную информацию. Они "жить, как в России" рисовали себе сами, опираясь исключительно на российские теленовости и художественные фильмы, сериалы, снятые в РФ и транслируемые по украинскому телевидению.

Я обращала внимание на то, что Путин ни разу прямо не сказал "я сделаю Луганскую и Донецкую области частью РФ и дам людям большие пенсии и зарплаты", но критическая масса на кухнях, в такси, в маршрутках и на работе транслировали в массы "лично слышал, как Путин обещал".

Что это было? Люди само обманывались сами и несли в массы этот самообман. Ну, если говорить научно: создавали симулякр. Искусственный мир. Иллюзию самообмана. Иллюзию, настолько поглотившую их сознание, что она стала частью реальности, ничего не имеющей с реальность.

Возможно, когда-то на все эти феномены социума, человеческой психики обратят внимание ученые и опишут это в своих научных трудах.

Я считаю, что просто необходимо исследовать вот это возникшее в 2014-м году массовое, социальное, социумное эскапистское сознание, приведшее к тому, что люди массово жили в симулякре и убегали от действительности в русское кино, где пабагатому, олигархи влюбляются в золушек, а честные судьи спасают бедный народ.

Эскапизм присутствует у каждого из нас. И в критических пиках наша психика заставляет нас создавать новые точки притяжения, к которым его сознание стремится "убежать". Как правило, это мечты или якорение какого-то сознания, где человек был счастлив, или же, наоборот, виртуально выстраиваемый им мир, который он все же построит для своего счастья. В этом нет ничего плохого. Если человек четко осознает, где реальность, а где его мечты.

В 2014-м критическая масса жителей Луганской и Донецкой области решили, что реальный мир их не устраивает и устремились в виртуальный, придуманным ими или пропагандистами. В этом мире было все, как хотел лично каждый, и даже немножко убийств. Да, ведь критическое большинство тех, кто хотел жить, как в России, хотели получить свое счастье методом террора, то есть забрать у других и отдать им.

"Сталин всех расстреливал", "При Сталине", "Да Сталина на вас"…

Критическое большинство не видело ничего плохого в терроре. Ведь этот террор был в их мечтах не в отношении них, а в отношении тех, кого они в своем личном мире обозначили врагами. И вот, что главное, "жить, как на России" всегда, я подчеркиваю, всегда соотносилось с террором, тиранией, насилием и тоталитаризмом. И это не пугало. Это манило. Это делало их сказку ярче.

В эскапизм людей толкают неразрешенные проблемы социума или личные. Одни рисуя в своей голове сказку, тот мир, который бы их устроил, начинают предпринимать шаги по его реализации в реальности, то есть отшлифовывают свою мечту, подгоняя ее под нормы, правила и законы социума. Создают бизнес, делают карьеру, меняют работу, профессию, цвет волос, начинают рисовать, идут в театр, создают эко-поселения и так далее. Но все эти люди, они осознают, что их бег от действительности (именно так трактуется понятие эскапизма), это просто необходимость личных перемен в реальном мире.

На Донбассе этого не понимали. "Милиция у нас в республике будет, как в фильме Улицы разбитых фонарей", и даже называли фамилии кино-героев, которых они, хотели бы пригласить работать в "республиканской народной милиции". Не актеров, а именно киногероев.

Реальность в миг была стерта и ее заменила псевдо-реальность: распятые младенцы, украинцы в форме Рейха, "правосеки", стоящие в очереди в АТБ Свердловска…

Пропаганда, да, как и критическое большинство в целом, четко работала на вот эту подмену реальности и создание симулякра. И у них получилось.

"Над нашей улице летел фашистский истребитель, и там был правосек, который мне сказал на бандеровском "млеко, яйка", — это реальная история, которую рассказывала мне соседка тетя Люба. И их в 2014-м были тысячи таких тетей Люб и их "историй". Они реально все это видели. Реально в их голове шло кино.

Такой Ад я видела 3 раза в своей жизни, когда в 90-е в рамках практики общалась с лежащими в больнице адептами "Белого братства", а в жизни с апологетами Кашпировского и Чумака, вот в 2014-м, когда, видимо те же люди, начали "творить историю русского Донбасса", и в 2019-м, когда в Украине люди голосовали за кино-героя Голобородько.

Полная потеря ощущения реальности вот всеми этими людьми- адептами Мари-Деви, Кашпировского, Чумака, "как на России" и Голобородько-нищий учитель, который всех расстреляет- это страшно, и это могла быть их личная трагедия, если бы их, чья личность уйдя в мир фантазий потеряла возможность различать грань между реальностью и кино, не было большинство, для них не работал пропаганда и они не убивали все вокруг, стремясь получить "как в кино".

И вот ОРДЛО. И люди там живут "как в России".

И вроде бы хорошо. И вроде бы, как исполнились все мечты. Но, что-то пошло не так.

В ОРДЛО с 2014-го закрылись 85% всех угольных предприятий. Как в России. В Ростовской области закрыты все шахты.

В ОРДЛО пенсионерам-шахтерам не выдают бесплатный бытовой уголь. А во 2014-го (при укро-хунте) выдавали по 6 тонн бесплатно, каждый год с первых лет независимости Украины. Так вот в России нет такого закона, которым бы предусматривалась раздача халявы в виде угля, газа, нефти, воды или чего-либо населению. Российские шахтеры-пенсионеры уголь покупают. Поэтому и здесь ОРДЛО получило свое "как в России".

В ОРДЛО 18-летних призывников посылают не только не фронт, где "постреливают вышедшие из подчинения части народной милиции", но и в другие горячие точки, устроенные РФ. Сейчас из ОРДЛО едут "миротворцами" в Сирию и в Карабах. Это тоже, как в России. Это даже, не только, как в России, это, как в СССР, где 18-летние умирали в Афгане. В Украине молодых призывников на фронт не посылают.

Очень много приезжих. Очень много квартир скупают русские и условно русские (жители различных регионов РФ). Очень много мусульман из Дагестана, Осетии, Абхазии. Очень много претензий от приезжих уже к местному русскоязычному населению. Много драк и убийств на религиозной или национальной почве. Все, как в Москве. Все, как в Ростове. Все как в России.

В ОРДЛО нет воды. В ОРДЛО скрывают количество заболевших и умерших от ковид. В ОРДЛО нет дорог, но есть штрафы, штрафы, и полный беспредел.

Вчера в Луганске военные на грузовых машинах устроили ДТП. Одна из машин влетела в остановку, травмированы люди, в том числе 10-летний ребенок, вторая просто на светофоре разгромила ряд машин.

Никто не понесет наказание. Военным в ОРДЛО везде дорога, почет и "лох и не должны мешать". Как на России.

В ОРДЛО все, что можно распиливают на металл и разбирают на стройматериалы б-у. Здания. Заводы. Шахты. Это тоже, как на России.

В ОРДЛО шахтерам, медикам,и металлургам не платят зарплату. Бастовать нельзя. Бастующие сразу переводятся в разряд правосеков-нациков-укропов-врагов народа-шпионов Госдепа и СБУ.

А еще в ОРДЛО везде хамят. Абсолютно везде. Никто не улыбается. Все нахмуренные, злые, лица пышат презрением и ненавистью. Это тоже, как в России. Там нет улыбчивых продавцов, "дякую, заходьте ще", "спасбо, на здоровье".

Обвешивают. Врут. Кидают. Могут толкнуть. Могут ударить. Скандалы возникают на пустом месте. Иногда люди их провоцируют, как бы задыхаясь в своем гневе и внутренней желчи. Они просто ищут возможность ее выплеснуть. В скандалах "позвоню знакомым ополчецам, они твою жену-дочь-тебя чеченам кинут". Вызывать на разборки вооружённых боевиков-норма. Продавать людей в рабство или для насилия-норма. Решать проблемы автоматом-норма.

А еще в ОРДЛО исчезло качество продуктов. И если в 2014-м критическая масса жителей Донбасса опять же орала и мечтала "хоть русского, настоящего, по ГОСТу поедим", то сейчас здесь ищут украинские продукты. Уже и белорусскими наелись, и белорусский ГОСТ вызывает оскомину.

В ОРДЛО нет вкусного мяса и сала. Многие переселенцы просто долгое время реально не верят счастью пойти в магазин или на рынок, где все вкусно, качественно. В ОРДЛО очень мало осталось фермеров, выращивающих живность. Да и корм российский, то есть скотина растет не на натуральном корме, а не биодобавках-антибиотиках-химии. Даже мы, приехав в 2015-м на Черкащину, не могли наестся продукцией "Нашей Рябы", настолько вкусной и по-домашнему ароматной, и нежной была заводская курочка. И очень часто слышим это от других переселенцев, какое здесь вкусное мясо, курятина, индюшатина, рыба, колбасы, сыры, масло, молочка. "В "лнр" такого нет, там все жесткое и воняет", — говорят люди.

Хлеб с половой. Саннормы, — здесь улыбка. Соцсети ОРДЛО забиты фото продукции с "сюрпризом"-червяки в консервах, конфетах и крупах, мыши на прилавках, остатки мышей в хлебе и колбаса с шерстью. В ОРДЛО это норма. Впрочем, как вна России.

В ОРДЛО больше нет нормальных алкогольных напитков. А ведь когда-то, при "укро-хунте" здесь на чешком солоде делали "Ровеньковское", а продукцию "Луга-Новы", контрабандой вывозили на Россию. Сейчас в ОРДЛО много дешевого пойла, а в соцсетях вздыхают о "Львовском", "Черниговском" и "Хлебном даре". Продукция лугандонской "Луга-Новы" здесь считается ядом, низкокачественным шмурдяком.

Как же так? Как же сверкающий стразиками пабагатому русский мир, так тщательно вылизываемый в мечтах и на кухнях лугандона после боя курантов превратился в гнилую репу? Кто это сделал? На это вопрос лугандонцы страются не отвечать, шипят, как заезженную пластинку "а у вас еще хуже", и выстаивают многочасовую очередь на КПП и КПВВ, чтобы хоть на день приехать в наше хуже.

Ну, и в окончание размышлений на тему, как оно, жить с телевизором в голове, я предложу читателям новости из РФ.

Цитата: "Число жертв отравления антисептиком в Якутии выросло до семи. В Якутии число погибших от отравления антисептиком для рук выросло до семи, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его. Экспертиза показала содержание метанола в антисептике 69%. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщило региональное управление Следственного комитета.

Как передает Роспотребнадзор, 18 ноября местные жители купили пятилитровую канистру с антисептиком для рук, а потом распили ее в частном доме. Как показал позже химический анализ, в санитайзере было 69% метанола. Ведомство уточняет, что смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление может вызвать даже пять граммов вещества. По данным следствия от 10:25 по мск, на следующий день после распития одна женщина из компании умерла у себя дома, еще два человека вскоре скончались в реанимации. 20 ноября в реанимационном отделении умер пожилой мужчина. По информации Роспотребнадзора, к 23:00 по местному времени скончались семь человек".

Олена Степова для группы ИС

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