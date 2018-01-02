В Новогоднюю ночь чуда не произошло, оккупанты –ихтамнеты и террористы-опочленцы не растворились в новогоднем тумане, а значит, новости из зоны снова будут вызывать у нас улыбку, слезы, горечь, шок, негодование, возмущение и подводить к размышлениям.

Думаю, что если в 2017 году я больше фиксировала проблемные зоны оккупированной территории, открывала новые грани войны, оголяла последствия, то в 2018-м году есть смысл больше уделять внимание тому, что будет после войны, просчитывать варианты решения уже описанных проблем, искать пути выхода из ситуации, каждый раз вникая в очередную проблему или рассматривая очередную грань, спрашивать себя - что будет после и что с этим делать.

Если иметь в руках подробную карту войны, видеть ее причины и следствия, то и решения иногда находятся сами по себе, ну, или, по крайней мере, становятся очевидными. Вряд ли 2018 -й станет годом мира и тишины, но состояние планирования деоккупационного периода и построения реинтеграционного плана, витающая в воздухе, уже настраивает на позитив.

А пока, чуть итогов праздничной лихорадки в зоне оккупации. Так сказать, для сравнения, построения и размышления.

Пока мирная часть Украины гуляла ночными улицами подсвеченных новогодними огоньками городов, радовала друг друга подарками и получала гастрономические удовольствия за столом, ломящимся от очередного зубожиння, "освобожденный" русским "миром" край, жил своей размеренной "освобожденной" жизнью:

-стоял в очередях на КПВВ, чтобы выехать в Украину, купить необходимое, но и ощутить разницу между "умирающей" Украиной варианта пропаганды СМИ-ОРДЛО и реальностью ОРДЛО;

-сидел без света, так как в ОРДЛО набирают обороты веерные отключения, которые пытаются скрыть за "плановыми ремонтами";

-без воды (это уже, скорее, норма в ОРЛО)

-боялся выйти на улицу, так как вместе с отменой комендантского часа туда вышли все любители ножа, гранат и автомата;

-бросал эти самые гранаты в себя и соседей.

Новости ОРДЛО стало страшным гетто

В общем, зона гетто, зона оккупации и абсурда, методично и планомерно жила своей страшной жизнью, которая уже не вписывается ни в рамки ее желания "назад в СССР", ни в рамки желания "как в России", ни в рамки морали и здравого смысла.

Оккупированные территории настолько откинуло назад в цивилизационном витке, что кровавые и мутные 90-е уже кажутся раем, по сравнению с тем, что сейчас происходит в оккупации.

В 90-е оружие было у избранных. Сейчас оружие у 80% жителей зоны оккупации. Да и те, у кого оружия нет, прекрасно научились манипулировать теми, у кого оно есть. Конфликты, кражи и другие обычаи "народа Донбасса" почти всегда заканчиваются 200-ми.

А вообще, как говорят те, у кого воспитанием в СССР сужено личное пространство и безопасность, кому оккупанты не оккупанты, а защитники, а террористы просто мирные соседи, вынужденные выживать и защищать свой край от Порошенко, Турчинова, Яценюка и Украины- жить в Донецке и Луганске можно, не все так плохо!

Я не спорю. Человек привыкает ко всему. И есть люди. которые выехав из "вполне нормального для жизни ОРДЛО" ездят туда-сюда, а есть те, кому претит смотреть на рожи "освободителей". Все мы разные. Поэтому и восприятие войны у всех разное. Я просто суммирую вполне реальные и официальные данные из так называемых "мвд" ОРДЛО, из моргов (отделений патологоанатомии), из больниц и "прокуратур".

В предновогоднем Алчевске еще даже не успели отменить комендантский час, а народ взбодрившись местными "смаколиками": "новоросской", "дедывоевалкой" и "путинкой", которая здесь льется рекой из каждой наливайки, перешел в стадию "а поговорить", и даже во время комендантского часа минусовал друг друга по полной. Словесная перепалка двух случайных компаньонов переросла в драку.

Ну, бывает. Это Донбасс, детка. Здесь драки норма жизни и аргумент в разговоре. Свадьба без драки, как день рождение и Новый год, не считая других праздников (даже на Пасху и Красную поминальную горку здесь драки, но скрепные, с крестом и иконкой) - деньги на ветер. Такой поговорке могут удивиться в цивилизованном мире, здесь это не вызывает улыбку, ну, да, а как иначе, удивляется "народ Донбасса". В качестве весомых аргументов раньше в ход шли кулаки, реже ножи, чаще кастеты или биты. Сейчас гранаты и автоматы.

Новости Таких масштабов поражения Донбасс никогда не знал

Гранаты, вернее, оружие, как аргумент –это норма жизни ОРДЛО. Это то, над чем нам думать в процессе деоккупации и реинтеграции. Гранат, автоматов, ПЗРК "Шмелей" и "Мух" для "аргументов" в ОРДЛО хватит на десяток лет. А моральное и психологическое состояние народа, уже давно вышло за рамки приличия. Война, это свобода, безвластие и безнравствие. Поэтому вызвать для аргумента "братка из опочления" или достать гранату, стрельнуть в оппонента, это, как вызвать наряд полиции в мире цивилизации или подать заявление в суд. Вот и алчевские оппоненты, взбодренные "боярко-путинкой" в качестве аргумента применили огнестрельное. Результат? Результат, как бы цинично это не звучало, в некоторых случаях замечательные.

Если на улицах ОРДЛО встретились уроды с оружием и минусонули друг друга, что ж в этом плохого. Одни положительные моменты. "Опочленец" Евгений Рыгованов, 1989 г.р., житель Алчевска, с огнестрельным ранением шеи поехал в больницу. Его оппонент, к сожалению, с места происшествия скрылся, хотя есть основания считать, что и он может быть легко ранен. А вот найти его среди "народа Донбасса", ихтамнетов и других "коренных" жителей, заполонивших улицы оккупированных, ой, сори, "освобожденных" ими городов, будет сложно. Как описал пострадавший своего дружбана по выпивке "он присвистывает, когда базарит, у него передних зубов нет". Так что где-то в новогоднем угаре бродит по улицам Алчевска с автоматом и посвистывает дырочками какой-то очередной "коренной житель" Луганды. Сколько он "аргументирует" в порыве страсти, доказывая, что земля плоская, а "путин всех пабедит па любому", сложно сказать.

Да, при выявлении таких "аргументаторов" так называемая "народная милиция" ОРДЛО и сделать ничего не может, ведь беззубые "асвабадители" как правило, оказываются гражданами другой страны, которой нигде нет. Единственное, что делают в таких случаях, подуставшие от опьяневших от свободы "народов Донбасса" "правоохранители" ситуацию "ой, умер" или "фронт, это там". Отлов местных дебоширов - это еще и пополнение "мясных" рядов на линии фронта. Тюрем для таких аргументаторов в Лугандонии уже не хватает. Да и как осудить, если "браток-освободитель", тут же достает из штанин паспорт с двухголовым мутантом и аргументирует – "ща путину позвоню". Поэтому их просто гонят на передовую. Это ресурс войны!

Те "правоохранители", которые в 2014 году в надежде получить льготы и пенсии, права и власть, надели триколор, предав Украину и поддержав "русскомировцев" принесли войну на Донбасс, получили в награду лишь "ихтамнетов", которых они не имеют права арестовывать, кучу криминала, который минусует мирное население сильнее любой бомбардировки и страх получить пулю в лоб или гранату между ног, при очередном задержании. На бытовые и другие конфликты "народная милиция" в ОРДЛО не выезжает. А отлов носителей и хранителей оружия, это скрытый призыв в ОРДЛО. Все экс-опочленцы, не сдавшие после "демобилизации" оружие и пойманные с ним, как и другие "мирные" вооруженные граждане, попавшие на карандаш в "правоохранителям" едут на фронт.

Реалии жизни в ОРДЛО таковы, что изъятие стволов у одной части мирного населения, это спасения жизни другой части мирного населения.

Кстати, на праздники "власти" "рыспублики" отменили комендантский час, чем вызвали недовольство "народа Донбасса".

"У людей оружия полные карманы, вместо салюта автоматы и гранаты, на улицах бандиты ходят, а вы нам предлагаете гулять и ходить в гости в новогоднюю ночь",- реагируют "новороссы" в соцсетях.

"Зачем отменять комендантский час, идти куда-то не с чем и не зачем. Страшно! Все равно ведь алкашня с гранатами куражиться будет".

"К чему эти вольности для свободных людей? Все равно за 3 года уже выработалось самосохранение. В шестнадцать часов ночи на улицах темно, тихо и безлюдно, кому хочется стать жертвой или мишенью у вас же дидывоевальщики на праздники с фронта понаприезжали, а вы комендантский час отменяете. После такой свободы в "республике" совсем народа может не оставаться, всех выстреляют в новогоднюю ночь", - шутят в соцесетях жители оккупированных районов.

Именно количество хранящегося в карманах и по домам оружия, вызывает страх и опасения в реинтеграционном плане у нас и в ежедневном выживания у них, тех, кто живет в ОРДЛО. И даже "народная милиция" ОРДЛО это понимает. Оружия в руках свободного от морали и закона "народа Донбасса" на три армии хватит. Поэтому приоритетом в "службе" "правоохранителей" в 2018 году, как и в 2017-м будет изъятие оружия. Перед праздниками было изъято достаточно много. Видимо в "органы охраны правопорядка" информировали те, кто боялся в новогоднюю ночь получить от соседа "фейерверк" из РГД.

Так, по месту жительства экс-опочленца Моисеева Николая Михайловича, 1987 г.р., жителя Брянки, ул. Целинная, 4/50, обнаружена и изъята граната РГД-5. А возле железнодорожного вокзала на ул. Харьковской города Суходольска, у Лукина Александра Борисовича, 1959 г.р., проживающего по улице Комарова, 45/35 того же города, обнаружили карабин СКС, пистолет ПМ, 2 магазина к ПМ, 65 патронов калибра 9 мм, 280 патронов калибра 7,62 мм, 3 гранаты РГД-5, 2 гранаты Ф-1,5 запалов. Все "осталось" после службы.

Что делают с изъятым? Конечно же отправляют на фронт "опочлению" в помощь, как и тех, кого задержали с оружием. Хочешь воевать-воюй! Скрытая мобилизация? Очищение городов от мрази? Не знаю, но война с таким ресурсом будет продолжаться. А вот вопросы реинтеграции с таким контингентом нужно прорабатывать тщательнее.

Ну, и коротко, предновогодние криминальные сводки ОРДЛО:

Все происшествия взяты из официальных уголовных сводок "мвд" ОРЛО.

Ночью 27 декабря 2017 года в разгар предновогодней секс-вечеринки Бурлуцкий Евгений Вадимович, 1994 г.р., житель Луганска, ул. Самойлова, 109, достал гранату РГ-42 и "сделал салют". Результат: Бурлуцкий Евгений Вадимович и Лысенко Анастасия Юрьевна, 1997 г.р., мертвы, хозяйка квартиры и жена Бурлуцкого - Кравцова Людмила Владимировна, 1997 г.р. с диагнозом минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузия, алкогольное опьянение доставлена в больницу.

Приключения жителей дома, где развлекалась компания, на этом не закончились. Не успели жильцы прийти в себя, после "салюта", скорой помощи, милиции и жмуриков в пакетах, как их снова эвакуировали, так как по адресу г. Луганск, кв. Жукова, 4-Б/24, где проживал Вишневский Роман Васильевич, 1996 г.р., нашли арсенал. (https://vk.com/id163482273)

В Свердловске на ул. Пионерской, 143 27 декабря 2017 года сгорел дом. После тушения пожара обнаружены обгоревшие останки Севостьянова Владимира Владимировича, 1967 г.р. Этот тихо ушел, не забрав с собой никого. Погибший злоупотреблял, курил в постели. Люди в зоне реально опустились и деградировали. Пенсия нормальная, шахтер, живи, путешествуй, нет, "дыдывоевали", "фошизм", раша-тв, "рыфырендум", алкоголь, сигарета, жмур!

27 декабря 2017 года возле магазина "Фаворит" на кв. Якира г. Луганска обнаружили пакет, в котором находились 5 гранат РГД-5, 3 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГН, 7 запалов УЗРГМ. Кто-то забыл свое добро возле магазина. Видимо вышел за покупками, но не захотел оставлять в камере хранения. В вопросы реинтеграции бы внести обязательное установление во всех магазинах, школах, детсадах, больницах, и даже пенсионных фондах металлоискательные рамки. Это не унижение и ограничение, как могут взвыть "свободные новороссы", или миролюбные грантоеды, а опыт Израиля, и стран, находящихся в состоянии террористической угрозы или военного конфликта. Это способ выживания и защиты мирного населения. После поднятия флага и даже после входа в ОРДЛО миротворцев война не закончится, она просто перейдет в другую стадию. И будет Россия использовать пятую колонну, реваншистов, экс-опочленцев-террористов для подрыва и дистабилизации. Русский террор он такой русский. Не верите, посмотрите на РФ, где уже начались террористические "выборы" Путина.

Об этом стоит написать отдельно, но пока оставлю в сводках.

"Сотрудники собственной безопасности мвд" ОРЛО провели обыск у своего коллеги - Гаврилюка Евгения Александровича, 1982 г.р., который работает участковым Ленинского "РУ МВД" ОРЛО. У "правоохранителя" нашли 800 г. фасованной марихуаны. Я часто пишу, что до войны весь наркотрафик Луганщины был под сотрудниками милиции и СБУ. И когда я слышу "пусть будет, как до войны", меня передергивает от ужаса. Я не хочу довоенную криминальную, феодальную Луганщину. И реваншисты, устроившие войну, снова рвутся в мэры, депутаты, а милиция снова " с народом", "мы же не воевали, а защищали", и мусора снова будут торговать наркотой. Дело в том, что правоохранители Донбасса всегда брали пример с коллег из РФ. Они завидовали полномочиям и индульгенции русских ментов, их власти, их силе, и наркоту в РФ продают менты. И если мы не очистим правоохранительную систему Украины, мы получим государство в государстве. Что со временем может сделать из нас полицейско-криминальную Россию.

Что еще примечательно, "лейтенантом полиции" Гаврилюк стал уже в "республике", по "комсомольскому, опочленскому" набору, закончив ускоренные, офицерские курсы. В "органах МВД ЛНР" он с февраля 2015 года, после службы в "опочлении". Там сейчас все ушлые опочленцы, чуть поносив форму, рвутся учиться и идет в "милицию". Говорят, есть договорняки, что менты ОРЛО получат амнистию, мол, они не воевали. А просто охраняли порядок. Меня это пугает! "Рыспублика" дала шанс всем алкашам, зэка. Вчера был шахтер без прав, а сегодня автомат, погоны, власть! Каждый второй участковый мент, по совместительству, сам барыжит наркотой в своем районе. Все остальные, просто поумнее, продают через диллера-наркомана. До войны наркота для дилеров хранилась прямо в Червонопартизанском ГО УМВД. Начальник и сам употреблял, и бизнесу не мешал, а даже способствовал. Но…Обращения в верха, ничего не давали. Люди опустили руки, так как крыша ментов всегда была на всех уровнях. Вот, воистину, кто живет по принципу "своих не бросаем". Победа, это не только "не стреляют". Победа-это реформы. И не только на Донбассе. Реформы правоохранительной, судебной, прокурорской систем Украины, залог мира. Доказано Донбассом!

Для учета и контроля страничка мента- наркоторговцаhttps://vk.com/ id312978609

Перед новым годом по ОРДЛО прокатилась волна краж. Видимо собирали на новогодний стол и подарки. Да, не те в ОРДЛО Деды Морозы, не те. На улице Куйбышева города Свердловска, преступники в масках, балаклавах, камуфляже, с автоматами, избив до потери сознания хозяина дома, забрали ценные вещи, золото, деньги, ноут, комп, плазму, еду из холодильника, вещи из шкафа, а дом с хозяином подожгли. К счастью, мужчина пришёл в себя и успел вызвать полицию и МЧС. Такие кражи и разбой сейчас в ОРЛО на каждом шагу. Свердловск, Краснодон, Ровеньки, это города финансовой стабильности в ОРЛО. Здесь самые большие пенсии у шахтеров. Как и у пострадавшего. Наводят! Соседи, родня за долю сдают "своим опочленцам" тех, у кого большие пенсии. Да, именно так, жители города во всю "робингудствуют". Не пойман-не вор! Война все спишет. Кстати, а что будет с теми, кого поймали и осудили террористы ОРДЛО? Ну, осуждают в ОРДЛО вот мародеров, насильников, грабителей, наркоторговцев и прочих. Что будет с осужденными террористами по законам "республики" после деоккупации? Ответ на этот вопрос в реинтеграционном пакете до сих пор отсутствует.

2017 год стал рекордным по "изгнанию бесов" и "снятию порчи" с "народа Донбасса". Больше 2500 уголовных дел по мошенничеству. К пенсионеркам подходят барышни и убеждают снять венец безбрачия, порчу с семьи, и поставить защиту от укро-бомб, укро-ДРГ. И пенсионеры отдают. Самый большой улов был в 2017 году с одной старушки полтора миллиона гривен, пять миллионов рублей, 3 кг золота, и 250 000 долларов. Откуда такие деньжища, я не знаю. Чужие деньги не считаю. Может, компенсации от Германии собирали. Может это бабушка кого из местных депутатов-чиновников, судей, милициантов, прокуроров. Может сама, где работала в СССР, ну, вот эти, знаете, советские "из под полы". Может просто такие экономные Луганские бабушки. Зачем ей в 80 лет снимать венец безбрачия? Ну, жизнь она во все возрасты требует любви и чуда. Именно эти люди имеют высшее советское хваленое образование, почитают Чумака и Кашпировского и излечиваются от фотографии Пасечника. Пенсионерка Кузьменко Александра Николаевна, 1935 г.р. жительница Краснодона, сообщила в полицию о том, что 21 декабря возле её дома две женщины, под предлогом снятия порчи, завладели её деньгами в сумме 210 000 руб. Неизвестные женщины представлялись Светланой и Натальей...

В ОРДО выстрелами никого не испугаешь. И все равно, в тылу, люди часто сообщают о "стреляли". 23 декабря из села в районе Успенского водохранилища сообщили о перестрелке. Прибывший на вызов "СОБР" "мвд лнр", вблизи профилактория "Парус", задержал гражданина Стеценко Артема Олеговича, 1987 г.р., жителя Георгиевки Лутугинского района, у которого с собой был автомат АК и 23 патрона в магазине, и настрелянные зайцы и фазаны. "А шо такого, Новый год, жратву надо, охотился, автомат купил по дешевке у оплченца",-недоумевал задержанный.

Оружия в ОРДЛО в каждом третьем дворе. И находят, и покупают, и меняют на самогон и наркоту. Это обычная торговая единица, валюта войны. И люди там, действительно уже не понимают, что это небезопасно и преступно, идти с автоматом на охоту.

В предновогодние выходные в Молодогвардейске три "защитника-освободителя" вытащили из ВАЗовской семерки мужичка и скрылись на его автомобиле, но не справившись с управлением, врезались в электроопору на ул. Молодогвардейской городе Молодогвардейске и были задержаны. Иван Белинович, Денис Колпаков и Владислав Павленко. Обычные мирные граждане. Ну, выпили, ну, покатались. А что здесь такого? Свобода!

В предновогоднюю субботу в "полицию" ОРЛО обратился Виталий Мартыненко, (https://vk.com/id296300409), бывший военнослужащий "ополчения", житель Антрацита, и сообщил, что нехороший человек Голоднюк Владимир Владимирович, 1961 г.р., житель пос. Крепенский, ул. Попова, 57, бросил в него гранату. Мартыненко и еще два его приятеля из опочления, приехали к сослуживцу с предьявой. Ну, вот это- ты больше намародерил, ты больше стволов продал, ты меньше воевал, а мы гырои, и тому подобное. Здесь это норма! В ходе разгоревшейся перебранки, Голоднюк сбегал домой за гранатой РГД-5 и бросил ее в сторону автомобиля. Автомобиль пострадал, люди, жаль, нет. Гранатометатель Голоднюк В.В. задержан, естественно у него богатый опыт "защиты" Донбасса, вероятнее всего, всплывут трупы замученных им мирных граждан, которых он освобождал от жизни в 2014 году в первой волне казачьих формирований. По этому поводу, именно "больше намародерил, а жмурили вместе", и приезжали друзья-попочленцы. Вот страничка Голоднюка. https://vk.com/id296300409 Но, вот Мартыненко и компания не задержаны. Они пострадавшая сторона. И они еще воюют. Свои у каждого свои.

В ту же предновогоднюю субботу по адресу: г. Луганск, кв. Героев Сталинграда, 1/92, произошел взрыв. Взорвалась граната. В результате взрыва Зайцева Лидия Николаевна, 1983 г.р., проживающая по вышеуказанному адресу, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, Цурак Константин Евгеньевич, 1986 г.р., (https://vk.com/tsurak86) с диагнозом: осколочные ранения в критическом состоянии был госпитализирован в больницу. Он просто хотел нарядить ёлку, но граната упала, сообщил он "правоохранителям". В квартире на момент взрыва находился ребенок. Если не заберут бабушки-дедушки, будет сиротка с детском доме, пока русня не вывезет в РФ. Детей из детдомой вывозят в РФ активно, я об этом писала, стоит еще раз поднять тему. Так как в реинтеграционных документах и эту грань войны обошли стороной. За судьбой вывезенных детей никто не следит. И живы ли они, или ушли на добычу костного мозга и органов для россиян, не понятно. Но тема "ресурса" войны, обговаривается уже "народом Донбасса" в пабликах оккупированных городов. Это еще одно открытие для Донбасса. Что ж, в этом году Донбасс увидел много. Каннибализм, собакоедение, массовые заражения в больницах СПИДом и гепатитом, вспыли подробности массовых убийств сограждан добробатами "Брянки" и казачьих формирований, вскрыты ряд могильников в стволах заброшенных шахт, куда сбрасывали и "ихтамнетов" и ограбленных мирных жителей, вскрылась правда про обстрелы тыловых "освобожденных" городов террористкой Корсой , которая била по своим, "чтобы укропов боялись" и многое другое. Наверное, это важный этап войны. Мы-то это все осознаем, и даже предвидели в 2014-м. Они, верящие в "русский мир" и "русских братьев" еще только начинают понимать, куда привела их любовь.

Так хочется пожелать всем мира. Но…мир там, где его берегут!

А для иллюстрации "мира" в ОРДЛО новогоднее фото, как и напоминание тем, кто еще верит в "добрую России", "богатого путина", и "русский мир" - русское убивает!