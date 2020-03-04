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4 марта • обновлено в 11:19
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Новости "ДНР": тысячи терминалов прекратили работу и находятся в режиме простоя

1.6т

В "ДНР" местные жители жалуются на неработоспособность терминалов самообслуживания. В течении недели жители "республик" не могут пополнить счет, приходится либо переплачивать, либо вообще ехать в другой район, чтобы оплатить необходимые услуги. Тысяча терминалов в "республике" в режиме простоя…

Как оказалось причина в том, что компания "Рост", которой принадлежат платежные терминалы, лишена лицензии.

Однако в компании "Рост" отвечают, что работа терминала зависит от банка. Именно он должен предоставить нормативную базу, чтобы финансовая компания могла предоставить лицензию.

Главный бухгалтер финансовой компании рассказала, что начиная с 5 февраля ведутся постоянные переговоры по возобновлению работы терминалов, однако так называемый центральный республиканский банк "ЦРБ ДНР" не продолжает лицензию и не дает компании никаких официальных ответов. Без лицензии деятельность компании попадает под уголовное дело и одну из "статей" в "ДНР". В компании отмечают, что окончательную точку в вопросе работы терминалов поставит "ЦРБ".

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Однако, спустя неделю обещаний восстановить работу платёжных систем, чуда не случилось, а на экранах терминалов начало выдавать следующую надпись:

"Финансовая компания" РОСТ "сообщает, что, согласно распоряжению председателя ДНР, было получено разрешение на бесперебойную работу системы "Спрут". Однако ЦРБ аннулировал лицензию компании на осуществление операций по данному виду деятельности".

Далее в тексте говорится, что "деятельность без лицензии" подпадает под "статью уголовного кодекса ДНР", в связи с чем "с 19.02.2020 финансовая компания "РОСТ" останавливает прием платежей".

Теперь, даже обычные мелочи жизни, с которыми мы все привыкли жить, недоступны местным жителям и приходится возвращаться к былым временам, когда без, т. нз. “пополняшек” пополнить мобильный счёт другими способами нельзя. Этих пополняшек ещё приходится искать. Ценовая политика у них такая: 50 грн - 170 руб, 100 грн - 320 руб. Невооружённым глазом видно, что цены завышены. Кто-то вовремя спохватился, дабы нажиться на "горе" и без того бедных людей…

Зарплаты задерживают месяцами и "местная власть в лице главаря Дениса Пушилина рассказывает людям, что во всем виноваты “внешние факторы”.

“Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противодействовать в силу наших возможностей, но основная причина - это наша не признанность, экономическая блокада и просто еще не закончились военные действия”, - недавно поплакался в одном из интервью Пушилин.

При этом главарь обещал жителям "ДНР" повышение пенсий и зарплат уже в начале этого года, о чём я уже писал в прошлой статье около месяца назад…

Правда, у него до сих пор не нашлось ответа на вопрос, каким образом это будет сделано и где оккупанты будут брать деньги…

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Денис Пушилин
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Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР цены в ЛДНР Новости России
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