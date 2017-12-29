Власне будь-які масові дійства завжди несуть у собі загрозу того, що переростуть у насилля. І будь-які масові заходи обов’язково ведуть до посиленого контролю з боку правоохоронців.

Не став виключенням і цей рік. За даними Нацполіції, кожен сотий масовий захід супроводжувався зіткненнями та насиллям.

Але на Новий Рік та Різдво можна бути спокійним. Відносно.

По-перше, це – мертвий сезон у внутрішній політиці. Доки люди не повернуться (не стільки у Київ, скільки у себе) з новорічно-різдвяних свят, ніяких "двіжух" не буде. Ніяких двіжух не буде і тому що замовники зіткнень самі святкуватимуть. Новий рік у нас святе. Навіть для несвятих.

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По-друге, Росія не зацікавлена взагалі у такому понятті як масових кривавий теракт в Україні. Зі зрозумілих для себе причин. Вони вважають, що такі теракти об’єднують, мобілізують населення (і не тільки вважають, а й активно застосовують у себе). Більше того, Росія зорієнтована більше на теракти до національних свят. Тому відносний спокій можна очікувати до 22 січня – Дня Соборності України.

По-третє, традиційно навіть на фронті на Новий рік у нас відносне затишшя (відносне – це порівняно з іншими місяцями). Там проголошено перемир’я і доки ситуація знову не розкачається з умовних 6 до 40 порушень режиму припинення вогню потрібен час.

По-четверте, саме на масові свята спецслужби працюють у посиленому режимі. А це не стільки призводить до збільшення числа затриманих, скільки – до упередження і терактів, і інших штучних насильницьких акцій.

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Єдина проблема на свята для українців – це самі українці. І тут включається три чинника. По-перше, популяризація моделі насильницької поведінки. Сьогодні вирішувати "складні переговори у барах" без гранати стає не комільфо. По-друге, традиційно – чим вище градус святкування, тим більші загрози. По-третє, частині громадян (особливо після по-друге) може бути недостатньо салюту. У них виникає нестерпне бажання постріляти "справжніми". А при засиллі нелегальної зброї дістати "справжні" - не така вже й проблема. Сьогодні нелегальний вогнестріл припадає на 7 чоловік населення. І це – без врахування гранат.

Однак, загрози ніде не дінуться зі святами, як би ми не вірили у чудо. Країну очікує важкий рік. Рік виборів Путіна та традиційної для Кремля насильницької моделі побудови виборчої кампанії. Рік початку виборчої президентської кампанії в Україні. І продовження невирішених проблем останніх років – війна, корупція та недовіра до влади.