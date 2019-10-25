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25 октября • обновлено в 06:52
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Новолуние в октябре: маг посоветовал посадить "семена желаний"

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На новолуние 28 октября маг ведической традиции Игорь Мехеда порекомендовал провести очистительные обряды.

"На новолуние практикуют духовные очищающие практики, медитации", – рассказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как сообщил Игорь Мехеда, новолуние в октябре выпадает на понедельник, 28 октября. Его пик произойдет в 5:40 по киевскому времени.

Новолуние в октябре выпадает на 28 число

Новолуние в октябре выпадает на 28 число

По его словам, в этот день можно практиковать медитацию "как средство для очищения".

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"В новолуние также закладывают зерна своих мечтаний, чтобы они быстро воплотились в жизнь. Однако это делают уже после медитаций, так как сажать "семена желаний" нужно уже в чистую "энергетическую почву", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, чем опасно новолуние, какие обряды можно провести в этот день и какую пользу извлечь.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
лунный календарь
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