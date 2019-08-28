Новолуние 30 августа: как стать богатым

Новолуние 30 августа можно использовать для конкретизации абстрактных проектов.

В этот день можно провести обряд на привлечение денег. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он пояснил, что 29-й день лунного цикла, или новолуние, символизирует начало неких тайных, скрытых процессов, в то время как полнолуние – символ полной реализации всего, что было заложено.

Новолуние, иллюстрация myZen

День 30 августа не рекомендуется посвящать важным делам или активным действиям. Это время лучше всего подойдет для построения новых планов и проектов. Можно спланировать свои действия по осуществлению мечты, продумать все детали, набросать бизнес-план. Но предпринимать любые шаги не следует.

Кроме того, новолуние прекрасно подойдет для разного рода очистительных процедур и избавления от всего, что мешает жить и радоваться жизни. Игорь Мехеда порекомендовал прочесть молитву, помедитировать, совершить омовение, а также заняться очищением своего сознания – выбросить из него негативные программы, страхи, беспокойства, неверие в свои силы и тому подобное.

30 августа можно провести ритуал на привлечение денег. Для этого ночью следует выйти на улицу и показать темному небу кошелек, причем, "кошелек должен быть не пустым". И затем произнести такую формулу: "Деньги, деньги, но больше денег".

Игорь Мехеда порекомендовал проводить этот обряд как на новолуние, так и на полнолуние (ближайшее полнолуние выпадает на 14 сентября), чтобы "получить больший финансовый поток".

Он также рассказал о том, что новолуние 30 августа пройдет в знаке Девы – знаке конкретизации абстрактных проектов. Это значит, что закладывание планов именно в этом направлении принесет наибольшие результаты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда предупредил: человечество ожидает "равноденственная буря", а также сообщил, кто может от нее пострадать.

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