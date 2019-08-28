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Новолуние 30 августа: как стать богатым

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Новолуние 30 августа можно использовать для конкретизации абстрактных проектов.

В этот день можно провести обряд на привлечение денег. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он пояснил, что 29-й день лунного цикла, или новолуние, символизирует начало неких тайных, скрытых процессов, в то время как полнолуние – символ полной реализации всего, что было заложено.

Новолуние, иллюстрация

Новолуние, иллюстрация

myZen

День 30 августа не рекомендуется посвящать важным делам или активным действиям. Это время лучше всего подойдет для построения новых планов и проектов. Можно спланировать свои действия по осуществлению мечты, продумать все детали, набросать бизнес-план. Но предпринимать любые шаги не следует.

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Кроме того, новолуние прекрасно подойдет для разного рода очистительных процедур и избавления от всего, что мешает жить и радоваться жизни. Игорь Мехеда порекомендовал прочесть молитву, помедитировать, совершить омовение, а также заняться очищением своего сознания – выбросить из него негативные программы, страхи, беспокойства, неверие в свои силы и тому подобное.

30 августа можно провести ритуал на привлечение денег. Для этого ночью следует выйти на улицу и показать темному небу кошелек, причем, "кошелек должен быть не пустым". И затем произнести такую формулу: "Деньги, деньги, но больше денег".

Игорь Мехеда порекомендовал проводить этот обряд как на новолуние, так и на полнолуние (ближайшее полнолуние выпадает на 14 сентября), чтобы "получить больший финансовый поток".

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Он также рассказал о том, что новолуние 30 августа пройдет в знаке Девы – знаке конкретизации абстрактных проектов. Это значит, что закладывание планов именно в этом направлении принесет наибольшие результаты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда предупредил: человечество ожидает "равноденственная буря", а также сообщил, кто может от нее пострадать.

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Персона
Игорь Мехеда
Тег
лунный календарь
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