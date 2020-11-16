Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

Мэр Конотопа (Сумская область) Александр Луговой, которого недавно избрали председателем местной объединенной территориальной общины, умер из-за осложнений коронавирусной болезни.

О его смерти стало известно утром 16 ноября. Трагической вестью поделился в Facebook народный депутат Игорь Молоток.

"Большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", – написал он.

Известно, что на пост председателя Конотопской ОТО Александр Луговой баллотировался как самовыдвиженец – за него 25 октября избиратели отдали 37% голосов.

Александр Луговой во время лечения от коронавируса Facebook Александра Лугового

Уже 31 октября Луговой в Facebook сообщил о стабилизации своего состояния после коронавирусной болезни.

"Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже со следующей недели я планирую вернуться в Конотоп. Предвыборный процесс-2020 был нелегким для меня в связи с болезнью, но слава Богу, все обошлось", – говорил он.

Скриншот поста Facebook Игоря Молотка

Что еще известно об Александре Луговом

Он работал заместителем начальника в филиале "Конотопский Райавтодор", был фермером, выращивал смородину. Его жена – советник председателя Конотопского райсовета.

В начале 2000-х был директором на Подлипненском кирпичном заводе, затем на хлебозаводе "Дубовязовский".

В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от "Партии регионов". В 2007-м – от этой же политсилы в Верховную Раду, однако тогда он не был избран. На местных выборах 2015 года от "Воля народа" он снова шел в Сумской областной совет, а также Конотопский городской и районный советы, на пост городского головы Конотопа. Был депутатом Сумского областного (2010-2014 гг.) и Конотопского районного совета трех созывов.

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