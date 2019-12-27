Новогодняя ночь 2020: предложен способ тройного усиления желаний

Астролог Эфа Форина порекомендовала купить перед Новым 2020 годом три елочных игрушки – шара.

Их можно использовать в качестве "усилителей" новогодних желаний. Об этом она рассказала OBOZREVATEL.

Как пояснила астролог, шары обязательно должны быть новыми, и каждому из них отведена особая роль. Так, первый шар должен усилить "основное желание" на 2020 год. Сначала желание необходимо четко сформулировать и визуализировать во всех деталях, а затем "зарядить" этим желанием шар. Для этого его необходимо приложить к сердцу, при этом представляя, что желаемое уже исполнилось. В конце ритуала первый шар необходимо повесить на верхние ветви новогодней елки.

Ритуал со вторым шаром преследует цель привлечения денег и успеха. Сначала следует загадать сугубо "материальное" желание и "зарядить" шар так же, как и в первом случае. В конце его необходимо также повесить на елку – на этот раз, в средней её части.

Накануне Нового года купите 3 новых елочных шара

И, наконец, третий шар, который символизирует всю планету, следует "зарядить" пожеланиями, адресованными всему человечеству. В завершении он помещается на нижнюю часть новогодней елки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила гороскоп по знакам Зодиака на солнечное затмение 26 декабря 2019 года. В частности, она пояснила, какое влияние оно окажет на всех жителей Земли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!