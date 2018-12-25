Новогодние праздники смертельно опасны: озвучена причина

В канун новогодних и других праздников значительно увеличивается риск сердечных приступов из-за эмоционального стресса.

К такому выводу пришли шведские ученые. Исследователи изучили более 283 тысяч случаев инфаркта миокарда, которые произошли в Швеции, сообщает ABC News.

Были выявлены сердечные приступы, которые произошли перед Рождеством, Новым годом, Пасхой, а также во время крупных спортивных мероприятий, включая чемпионаты мира и Европы по футболу и Олимпийские игры.

"Багнет"

Оказалось, что в новогодние праздники, в том числе в канун Рождества, а также в летние каникулы риск инфаркта миокарда становится максимальным. Сердечные приступы чаще наблюдались в понедельник и ранним утром.

В большей степени от инфаркта пострадали люди старше 75 лет, а также имеющие диабет и ишемическую болезнь сердца.

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