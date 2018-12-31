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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Новогоднее-2019

1.4т

Добра, тепла, здоровья пуд,

весною сделать выбор муд-

рый (чтоб потом не пожалеть)

из разных Юль да всяких Петь,

чтоб в осень ДУМАТЬ были рады

о том, кого пускать в зал Рады,

чтоб всюду воцарился мир,

чтоб Земляной Кабан был смир-

ный, честный, грамотный, дела —

чтоб продвигались и цвела —

на радость и Отцу, и Сыну,

Святому Духу — Украина!

Приятной каждому заботы,

вознаграждаемой работы,

избавиться от глупых мифов,

всем — человеческих тарифов!

Да будет год Любви-свиданий

и — исполнения желаний!

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

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Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Темы
РождествоРождество и Новый Год
Место
Украина
Тег
Новый год

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