Добра, тепла, здоровья пуд,
весною сделать выбор муд-
рый (чтоб потом не пожалеть)
из разных Юль да всяких Петь,
чтоб в осень ДУМАТЬ были рады
о том, кого пускать в зал Рады,
чтоб всюду воцарился мир,
чтоб Земляной Кабан был смир-
ный, честный, грамотный, дела —
чтоб продвигались и цвела —
на радость и Отцу, и Сыну,
Святому Духу — Украина!
Приятной каждому заботы,
вознаграждаемой работы,
избавиться от глупых мифов,
всем — человеческих тарифов!
Да будет год Любви-свиданий
и — исполнения желаний!
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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