"На велосипеде от президента Эстонии": новое видео с запыхавшимся Зеленским рассмешило сеть

Новое видеообращение президента Украины Владимира Зеленского стало поводом для шуток в сети.
В частности, журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что ролик украинский лидер записал, занимаясь на беговой дорожке в спортзале (чтобы посмотреть запись, поскролльте новость вниз).
"Президент почему-то считает, что при записи видеообращений ему непременно должно быть сложно и люди должны это видеть", – считает Ткач.
Владимир Зеленский
Скрин видео
Он в шутку предложил несколько новых идей и локаций для следующих обращений президента:
на скале;
рубя дрова;
в переходе метро "Дворец спорта – Льва Толстого" в час пик;
закрывая консервацию;
открывая консервацию;
на кассе в McDonald’s на Вокзальной.
В комментариях к посту пользователи предложили свои варианты нового видео. "В Житомире", "Не в Житомире, а в Смеле – для полноты эксперимента", "В маршрутке", "На газели от Кривого Рога до Кропивницкого", "Во время натирания на терке лука", "Верхом на велосипеде-подарке от президента Эстонии", – пишут в сети.
"Может, это для примера здорового образа жизни?" – отметил один из пользователей.
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
В понедельник, 2 декабря, пресс-служба Зеленского опубликовала новое видеообращение президента к украинцам.
Политик во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".
Это уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом".
В третьем своем видеоотчете Зеленский, пройдясь по улицам Киева, рассказал, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".
Во втором выпуске интервью Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.
Первое видео "Откровенно с президентом" Зеленский записал за рулем нового автомобиля Tesla.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram