"На велосипеде от президента Эстонии": новое видео с запыхавшимся Зеленским рассмешило сеть

Новое видеообращение президента Украины Владимира Зеленского стало поводом для шуток в сети.

В частности, журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что ролик украинский лидер записал, занимаясь на беговой дорожке в спортзале (чтобы посмотреть запись, поскролльте новость вниз).

"Президент почему-то считает, что при записи видеообращений ему непременно должно быть сложно и люди должны это видеть", – считает Ткач.

Владимир Зеленский Скрин видео

Он в шутку предложил несколько новых идей и локаций для следующих обращений президента:

на скале;

рубя дрова;

в переходе метро "Дворец спорта – Льва Толстого" в час пик;

закрывая консервацию;

открывая консервацию;

на кассе в McDonald’s на Вокзальной.

В комментариях к посту пользователи предложили свои варианты нового видео. "В Житомире", "Не в Житомире, а в Смеле – для полноты эксперимента", "В маршрутке", "На газели от Кривого Рога до Кропивницкого", "Во время натирания на терке лука", "Верхом на велосипеде-подарке от президента Эстонии", – пишут в сети.

"Может, это для примера здорового образа жизни?" – отметил один из пользователей.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

В понедельник, 2 декабря, пресс-служба Зеленского опубликовала новое видеообращение президента к украинцам.

Политик во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

Это уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом".

В третьем своем видеоотчете Зеленский, пройдясь по улицам Киева, рассказал, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".

Во втором выпуске интервью Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.

Первое видео "Откровенно с президентом" Зеленский записал за рулем нового автомобиля Tesla.

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