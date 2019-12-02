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2 декабря • обновлено в 20:17
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"На велосипеде от президента Эстонии": новое видео с запыхавшимся Зеленским рассмешило сеть

3.4т
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Новое видеообращение президента Украины Владимира Зеленского стало поводом для шуток в сети.

В частности, журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что ролик украинский лидер записал, занимаясь на беговой дорожке в спортзале (чтобы посмотреть запись, поскролльте новость вниз).

"Президент почему-то считает, что при записи видеообращений ему непременно должно быть сложно и люди должны это видеть", – считает Ткач.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

Он в шутку предложил несколько новых идей и локаций для следующих обращений президента:

  • на скале;

  • рубя дрова;

  • в переходе метро "Дворец спорта – Льва Толстого" в час пик;

  • закрывая консервацию;

  • открывая консервацию;

  • на кассе в McDonald’s на Вокзальной.

В комментариях к посту пользователи предложили свои варианты нового видео. "В Житомире", "Не в Житомире, а в Смеле – для полноты эксперимента", "В маршрутке", "На газели от Кривого Рога до Кропивницкого", "Во время натирания на терке лука", "Верхом на велосипеде-подарке от президента Эстонии", – пишут в сети.

"Может, это для примера здорового образа жизни?" – отметил один из пользователей.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 2 декабря, пресс-служба Зеленского опубликовала новое видеообращение президента к украинцам.

  • Политик во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

  • Это уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом".

  • В третьем своем видеоотчете Зеленский, пройдясь по улицам Киева, рассказал, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".

  • Во втором выпуске интервью Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.

  • Первое видео "Откровенно с президентом" Зеленский записал за рулем нового автомобиля Tesla.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Михаил Ткач
Место
Украина
Теги
политика видео соцсети
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
не завидуйте)))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
на белом блестящем унитазе!
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