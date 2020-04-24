Новинский стал дьяконом УПЦ МП

Глеб Иванов Общество 16:13, 24.04.2020

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий рукоположил народного депутата Вадима Новинского в дьяконы УПЦ (МП).

Об этом сообщает Cerkvarium. Случилось это на Благовещение, 7 апреля. Сам Новинский о событии не сообщал, однако, как отмечается, в частной переписке со священниками Новинский уже подписывается как "диакон Вадим".

Напомним, ранее у нардепа Новинского диагностировали коронавирус СOVID-19.

Отметим, дьякон православной церкви – священнослужитель, имеющий первую (низшую по отношению к священнику) степень священства, помощник священника при совершении церковной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новинский передал больнице скорой помощи Мариуполя медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом.

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