Народный депутат Вадим Новинский заявил, что чиновники посольства Украины в Черногории вышли за рамки полномочий, когда выпустили от имени посольства сообщение о том, что пребывающий в Черногории предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не является главой Украинской церкви.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Новинский призвал дипломатов не вмешиваться в дела церкви.

"Чиновники посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных законом полномочий, выпустив от имени посольства, а значит, и всей Украины, заявление о том, что пребывающий в Черногории предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не является главой Украинской церкви", – подчеркнул он.

Новинский призвал дипломатов не вмешиваться в дела церкви

"Это было грубое вмешательство государства в дела церкви, цинично нарушающее Конституцию, а также законы о свободе совести и о Кабинете министров. Ни полномочий, ни необходимости комментировать и давать оценку действиям церковного иерарха у Министерства иностранных дел нет", – добавил Новинский.

По словам политика, он вместе с коллегами направил коллективный депутатский запрос в Министерство иностранных дел на имя его главы – Вадима Пристайко.

"Мы требуем немедленно отозвать указанное заявление и официально опровергнуть для мировых СМИ содержавшуюся в нем информацию. Мы рассчитываем, что МИД незамедлительно проведет служебное расследование и установит причины, по которым стало возможным распространение таких антизаконных оценочных суждений чиновниками министерства. Мы требуем от МИД в установленный законом "О статусе народного депутата" срок предоставить отчеты о мерах, принятых для привлечения к ответственности виновных в происшествии, и мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем", – отметил депутат.

"Хотелось бы надеяться, что впредь дипломатические и консульские представительства Украины будут воздерживаться от комментирования зарубежных визитов представителей религиозных конфессий", – написал Новинский.

Также он обратился к членам комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству с предложением рассмотреть ситуацию на заседании и дать оценку этому происшествию.

"Межконфессиональный мир и соблюдение гарантированного Конституцией принципа свободы совести – одно из важнейших условий для установления мира, территориальной целостности и единства страны. Призываю МИД как исполнительную власть соблюдать закон", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, к акции протеста Сербской православной церкви в Черногории 28 февраля присоединился митрополит УПЦ МП Онуфрий.

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