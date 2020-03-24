Новинский передал Херсонщине аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей

Благотворительный Фонд Вадима Новинского передал Херсонской ОГА два аппарата искусственной вентиляции легких, а также 200 костюмов профессиональной защиты, масок и защитных очков для врачей. Это первая часть гуманитарной помощи, переданная фондом парламентария для потребностей области.

Об этом народный депутат Вадим Новинский сообщил во время брифинга в Херсоне, посвященного результатам встречи местной власти с представителями бизнеса.

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Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поблагодарил парламентария за оказанную помощь. А Новинский пообещал, что в ближайшее время область получит следующую партию гуманитарной помощи - после того как будут закончены закупки.

"Сегодня весь бизнес – и большой, и малый - концентрируется для того, чтобы оказать помощь государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Мы в рамках этой помощи передаем местным больницам два самых современных аппарата искусственной вентиляции легких. Каждый из них рассчитан на два человека, которые могут одновременно проходить процедуру ИВЛ, - то есть, фактически, мы привезли 4 аппарата. Надеюсь, они помогут оперативно получить лечение тем, кому оно будет необходимо. Хотя глобально хочется верить, что случаев коронавируса в Херсонской области будет как можно меньше", - сказал Новинский.

Он также сообщил, что помимо аппаратов ИВЛ для врачей больниц Херсонской области в рамках гуманитарной помощи передаются костюмы и средства защиты.

"Мы привезли 200 костюмов профессиональной защиты, 200 масок и специальных очков. Сегодня как никогда надо беречь врачей, в Италии сегодня говорят: берегите своих врачей, медсестер, медицинский персонал, потому что если слягут и они, вас некому будет лечить. Сегодня это первая часть помощи, она будет нами продолжена. Мы уже вели переговоры и с главой Херсонской ОГА, и с руководителем областного здравоохранения, чтобы уточнить потребности, что нужно доставить в больницы Херсона и области в первую очередь", - подчеркнул парламентарий.

Вадим Новинский призвал весь частный бизнес по возможности внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

"Я призываю всех представителей бизнеса в области, и малых, и средних, проявить себя. Этот кризис покажет, кто друг, кто враг, кто помощник, кто вредитель, кто может оказать милосердие, - я всех призываю к тому, чтобы мы проявили свою православную суть помогать друг другу", - призвал Новинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 марта коронавирус поразил уже более 386 тысяч человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время как в Китае пошла на спад. В Украине количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 97 человек.

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