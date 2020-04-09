Фонд Вадима Новинского оказал поддержку медикам, отправленным в Италию

Благотворительный Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" предоставил финансовую поддержку украинским медикам, отправившимся в минувшую субботу в Италию для оказания помощи итальянским коллегам в борьбе с короновирусом. Каждый из 10 членов делегации Министерства здравоохранения получил персональную денежную стипендию в размере 1 тысячи евро. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Группа украинских медиков отправилась в Италию, чтобы помочь бороться с коронавирусом Цензор.нет

"Фонд и Смарт-Холдинг поставили плечо врачам, которые мужественно отправились в один из эпицентров бушующей эпидемии в Европе. Там они ознакомятся с передовыми протоколами и методами лечения заболевания и получат бесценный опыт, который в последующем будет применен для спасения жизней украинских граждан на Родине", – подчеркнули в Фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что поддержка врачей, находящихся на передовой борьбы с инфекцией, является приоритетным направлением благотворительной деятельности Фонда Вадима Новинского. С начала развертывания эпидемии в Украине Фонд закупил тысячи средств индивидуальной защиты для медиков: усиленные респираторы, очки, костюмы биозащиты, а также другое медицинское оборудование. Все это уже передано в региональные больницы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Благотворительный Фонд Вадима Новинского совместно с УПЦ передал специализированным лабораториям по всей Украине 100 тыс. ПЦР-тестов производства Южной Кореи. Фонд также занимается приобретением и поставкой в Украину высококачественных и высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких. В Украину уже привезены 10 аппаратов, которые уже поставлены на службу в региональные медучреждения.

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