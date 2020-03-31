Новая волна коронавируса накроет Украину через 2-3 недели – медик

В Ивано-Франковске предупредили, что возможно через 2-3 недели будет новая волна распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщила начальник управления здравоохранения города Мария Бойко, передает "Галка".

"Основной момент, который свидетельствует о том, что будет новая волна – это массовое возвращение людей из-за рубежа. Она может проявиться уже через 2-3 недели, поэтому очень важно, чтобы все, кто вернулся, были на самоизоляции", – рассказала она.

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Также Бойко сообщила о ситуации с вирусом в области.

"В области официально зарегистрировано 16 человек, больных COVID-19. К сожалению, умерла одна женщина из Ивано-Франковска и одна из Чукаловки. Практически все области Украины поражены коронавирусом. В отличие, от Италии или Испании, где много погибших старшего возраста, у нас люди от 60 лет не так часто обращаются, они напуганы. Хорошо, что они уже меньше выходят из дома, но мы можем поздно узнавать о потерях", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске после экспресс-тестирования в больницах было обнаружено 57 человек с коронавирусом.

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