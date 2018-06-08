Новая украинская школа: озвучена проблема

Типичные украинские школы не предрасположены к внедрению новых форм учебной работы, согласно которым в классе может создаваться до 10 зон.

Образовательный эксперт, заслуженный учитель Украины Виктор Громовой написал на своей странице в Facebook, что в помещениях на одного ребенка сейчас предусмотрено чуть больше полутора квадратных метров, если учится 30 человек.

"На первом фото типичный класс типичной украинской школы. Внимание, вопрос: как можно сделать в этом классе 7 (8, 9, 10 ...) учебных зон (ячеек), если расстояние от первой парты до доски 1 метр? Правильно, никак. Это возможно, если на 1 ученика будет приходиться 2-3 квадратных метра площади класса", – рассказал Громовой.

Класс украинской школы

Он отметил, что у учительницы из Техаса Вероники Лопез, у которой была позаимствована идея, классная комната имеет площадь 65 квадратных метров на 20-25 учеников.

"Писали об этом и на портале: "Современное образовательное пространство должно давать возможность для различных форм учебной деятельности. Но разнообразие пространственной организации класса связано с улучшением материальных условий - увеличением площади помещения и/или уменьшением количества учеников в классе. Здания украинских школ преимущественно сведено в 1930-1980-е годы, площадь классной комнаты в них составляет около 50 квадратных метров, а иногда и меньше. Если в таком классе учится 30 учеников, на одного ребенка приходится чуть больше полтора квадратных метра", – написал он.

Громовой добавил, что полвека назад было установлено, что такой класс непригоден для гибкой организации.

Класс западной школы

"Чтобы иметь возможность ставить мебель в разных конфигурациях, на ученика должно приходиться около 2-2,5 квадратных метров. Этот показатель был закреплен в ДБН Украины только в 1997 году, школ с такими классами пока построено очень немного", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что массовая школа в Европе и Америке также тяготеет к этому показателю: новые здания имеют классы площадью 50-65 квадратных метров, но рассчитаны на 20-25 учеников.

"Такими же являются помещения Новопечерской школы в Киеве, педагоги которой активно присоединились к разработке и внедрению новых форм и методов учебной работы в рамках НУШ (Новая украинская школа. - Ред.). Размер класса в этой школе составляет около 50 квадратных метров, а его расчетно-проектная наполняемость - 20 учеников. В таких условиях являются возможными и мобильные рабочие места, которые располагаются по разным схемам, и создание отдельных функциональных зон-ячеек", – резюмировал Громовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось разъяснение по новому правилу приема в школу.