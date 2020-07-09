Новая украинская крылатая ракета "Нептун" вызвала шумиху в России, – волонтер

Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун", которую разрабатывают в Украине, вполне способна защитить береговые границы в случае российской агрессии на Черном море или со стороны аннексированного Крыма, и уже вызвала немалый шум в России.

Об этом OBOZREVATEL сказал известный волонтер Мирослав Гай, комментируя публикацию в американском журнале Forbes про украинские противокорабельные ракеты, которые несут настоящую угрозу российскому флоту.

"Нептун" может поражать несколько целей одновременно, это очень эффективное оружие. Если у нас будет несколько дивизионов, они значительно расширят боеспособность Украины, в частности, в защите береговой линии, в том числе от морских угроз со стороны России. В прошлом году во время испытаний ракета пролетела 225 км по сложной траектории, с понижением высот и попала в цель", – напомнил он.

Новые украинские крылатые ракеты уже успели раскритиковать в России. Профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев заверил, что Украина сильно преувеличивает эффективность новой ракеты, ее легко сбить, поэтому по современным меркам их можно считать устаревшей.

Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун" на испытаниях glas

"Россия уже несколько недель проводит информационные операции против Украины. Волонтеры и военнослужащие недавно с беспилотников разбросали над Донецком и Луганском открытки. В России была истерика, они уверяли, что наши беспилотники не могли пройти их ПВО. А тут Украина заявляет о новейших комплексы "Нептун". Можно только представить, какие эмоции в российском руководстве", – предположил Гай.

Вместе с тем командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в недавнем интервью не исключил военной агрессии со стороны оккупированного Крыма и напомнил, что дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

"Украина усиливает свои позиции на море. Моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. А мы не ждали, когда он придет к нам", – уточнил он.

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, имеет дозвуковой скоростью (900 км / ч). Дальность полета – до 280 км. Разработчики конструкторского бюро "Луч" уверяют, что эти управляемые ракеты "практически незаметны для вражеских радаров".

Как сообщал OBOZREVATEL, американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в аннексирована Крыму, Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса – хорошая возможность для главы РФ Владимира Путина.