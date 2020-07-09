Новая украинская крылатая ракета "Нептун" вызвала шумиху в России, – волонтер
Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун", которую разрабатывают в Украине, вполне способна защитить береговые границы в случае российской агрессии на Черном море или со стороны аннексированного Крыма, и уже вызвала немалый шум в России.
Об этом OBOZREVATEL сказал известный волонтер Мирослав Гай, комментируя публикацию в американском журнале Forbes про украинские противокорабельные ракеты, которые несут настоящую угрозу российскому флоту.
"Нептун" может поражать несколько целей одновременно, это очень эффективное оружие. Если у нас будет несколько дивизионов, они значительно расширят боеспособность Украины, в частности, в защите береговой линии, в том числе от морских угроз со стороны России. В прошлом году во время испытаний ракета пролетела 225 км по сложной траектории, с понижением высот и попала в цель", – напомнил он.
Новые украинские крылатые ракеты уже успели раскритиковать в России. Профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев заверил, что Украина сильно преувеличивает эффективность новой ракеты, ее легко сбить, поэтому по современным меркам их можно считать устаревшей.
"Россия уже несколько недель проводит информационные операции против Украины. Волонтеры и военнослужащие недавно с беспилотников разбросали над Донецком и Луганском открытки. В России была истерика, они уверяли, что наши беспилотники не могли пройти их ПВО. А тут Украина заявляет о новейших комплексы "Нептун". Можно только представить, какие эмоции в российском руководстве", – предположил Гай.
Вместе с тем командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в недавнем интервью не исключил военной агрессии со стороны оккупированного Крыма и напомнил, что дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.
"Украина усиливает свои позиции на море. Моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. А мы не ждали, когда он придет к нам", – уточнил он.
Крылатая ракета Р-360 "Нептун" предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, имеет дозвуковой скоростью (900 км / ч). Дальность полета – до 280 км. Разработчики конструкторского бюро "Луч" уверяют, что эти управляемые ракеты "практически незаметны для вражеских радаров".
Как сообщал OBOZREVATEL, американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в аннексирована Крыму, Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса – хорошая возможность для главы РФ Владимира Путина.