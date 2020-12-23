Новый советник Кулебы вела страницу "Вконтакте": ее неожиданно поддержали в сети

Новый советник министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Виктория Рясна до середины 2018 года вела страницу в российской сети "Вконтакте".

Об этом сообщила журналистка Любовь Величко в Facebook. Она опубликовала скриншот с соответствующей страницы Рясной и поинтересовалась у читателей, достаточно ли у той нравственных качеств, чтобы работать в Министерстве иностранных дел.

"Знакомьтесь – Виктория Рясна, советник министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по вопросам "публичной дипломатии". Я не нашла страницу Виктории в Фейсбуке, зато до середины 2018 года она активно вела страницу Вконтакте", – написала Величко.

По ее словам, в МИД пояснили, что на тот момент девушка еще не работала в команде Кулебы.

Сама Рясна в комментарии журналистам заверила, что является патриоткой Украины.

"Друзья, а как вы считаете, может ли работать в штате Министерства иностранных дел человек, игнорировавший закон о запрете использования российских соцсетей, или я слишком сильно придираюсь к моральным качествам дипломатической тусовки?" – поинтересовалась журналистка.

В комментариях под постом многие пользователи неожиданно поддержали советника Кулебы.

"1. У нас был и есть запрет на экономическое сотрудничество с этими сетями. А не на пользование.

2. У меня также были заброшенные страницы в Одноклассниках и ВК. Только я не помню даже паролей, чтобы их удалить и не захожу туда с 2014 года. И что?" – написала Татьяна Попова.

"Нет такого закона, не придумывайте", – заявил Алексей Романов.

"Сам факт страницы в ВК – так себе. Если бы она там репостила сепарские паблики, постила фото из Крыма, не знаю, репостила условного Пескова. А так, ну страница в ВК. Законом иметь страницы в Вконтактике не запрещено (и это была бы полная дичь)", – отметил Стас Козлюк.

"Вот я журналист, я пользовался и буду пользоваться всеми ресурсами, чтобы получить доступ к информации. Например, расследование провожу. И в свое время именно в ВК нашел фотодоказательства того, как чиновник с будущей оккупированной территории переметнулся на подконтрольную. И например завтра пошел бы работать в МИД. Все, меня съели бы, потому что репутация не такая?" – поинтересовался Михаил Глуховский.

Были много и тех, кто встал на сторону журналистки.

Иван Лотоцкий: "Знать пишет законы для рядовых, а не для того, чтобы самим их соблюдать".

Валентина Афанасьева: "Принципиальные люди сами поуходили из той сети, еще до запрета. А кому "какая разница" – тем "какая разница" и этим все сказано".

Mykhailo Petelytskyy: "А статус советника министра МИД в 25 лет вас не удивляет?"

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в одесском театре оправдались за российский шансон на открытии новогодней елки под мэрией.

Эту музыку на Думской площади включать не планировали, объяснили в театральной администрации. После официальной части мероприятия и выступления артистов подрядчики начали собирать оборудование. В это время звукооператор включил "на фоне" подборку тематических композиций, среди которых оказалась "Потому что в лагере Новый год" Михаила Шуфутинского.