Новая порция зимы: синоптик рассказала, где ударят сильные морозы и снегопады

Во вторник, 20 марта, в Украину придут сильные снегопады, которые обусловленные новым циклоном.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко, отмечая, что в большинстве областей Украины, начиная с юго-запада, снова снегопады и метели, а на юге, где температура будет выше, ожидается мокрый снег с дождем плюс налипание мокрого снега.

"Одесса и Одесская область - у вас завтра сложная погода… Температура воздуха, как малокультурный гость - сидит и сидит, живет и живет, не понимает границ гостеприимства, и никак не поймет, что ему пора. Ближайшей ночью снова морозы, -8… -14 градусов, на севере до -14….-17 градусов, на юге -1-6 градусов. Днем ​​ожидается -2… -7, на юге 0… +4 градуса, в Крыму +5… +12 градусов. На дорогах гололедица", - рассказала она.

В Киеве во вторник пойдет снег, будет усиливаться северо-восточный ветер, ночью до -12 градусов, днем ​​до -5 градусов.