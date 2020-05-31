Новая оптическая иллюзия с "грузовиком-самолетом" озадачила сеть. Видео

Видео, на котором грузовик везет людей по горной дороге в Гималаях, удивило пользователей сети. Так, многие вместо автомобиля увидели в ролике "ковер-самолет" (видео размещено в конце материала).

Дело в том, что на кадрах, которые были сняты с беспилотника, из-за ракурса и объектива камеры типа "рыбий глаз" кажется, что автомобиль с людьми парит в воздухе.

На видео грузовик кажется ковром-самолетом скриншот видео

Ролик с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. "Я подумал, что это ковер-самолет", "С этого ракурса он выглядит как ковер-самолет", "Камера с "рыбьим глазом" делает все более впечатляющим, чем есть на самом деле", – написали под публикацией пользователи.

При этом многие отметили, что такой способ передвижения в горах опасен для пассажиров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, странная оптическая иллюзия на лице стала трендом в сети.