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31 мая • обновлено в 05:40
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Новая оптическая иллюзия с "грузовиком-самолетом" озадачила сеть. Видео

1.9т
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Видео, на котором грузовик везет людей по горной дороге в Гималаях, удивило пользователей сети. Так, многие вместо автомобиля увидели в ролике "ковер-самолет" (видео размещено в конце материала).

Дело в том, что на кадрах, которые были сняты с беспилотника, из-за ракурса и объектива камеры типа "рыбий глаз" кажется, что автомобиль с людьми парит в воздухе.

На видео грузовик кажется ковром-самолетом

На видео грузовик кажется ковром-самолетом

скриншот видео

Ролик с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. "Я подумал, что это ковер-самолет", "С этого ракурса он выглядит как ковер-самолет", "Камера с "рыбьим глазом" делает все более впечатляющим, чем есть на самом деле", – написали под публикацией пользователи.

При этом многие отметили, что такой способ передвижения в горах опасен для пассажиров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, странная оптическая иллюзия на лице стала трендом в сети.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Теги
соцсети интернет видео
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