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19 декабря • обновлено в 02:26
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Новая оптическая иллюзия с фигурой "взорвала" сеть. Видео

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В сети вызвала восторг новая оптическая иллюзия с фигурой, которая вращается.

Ее выложил в Twitter пользователь под ником InertialObservr (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На видео изображены фигуры Лиссажу. В ролике видно, как фигуры, создаваемые движущимися точками, начинают вращаться в разные стороны. В какие-то моменты внутри фигуры появляется цветная подсветка, и фигура меняет направление движения.

Новая оптическая иллюзия с фигурой "взорвала" сеть

Новая оптическая иллюзия с фигурой "взорвала" сеть

Скриншот

Новости
Что это за фигура? В сети опубликовали загадочные оптические иллюзии

За несколько дней иллюзия собрала больше миллиона просмотров.

Один из пользователей объяснил суть фокуса, подчеркнув, что это просто силуэт, который интерпретируется нашим мозгом по-разному. При добавлении цветных линий становится меньше пространства для интерпретации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

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Автор
Глеб Иванов
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