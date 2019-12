Новая оптическая иллюзия с фигурой "взорвала" сеть. Видео

В сети вызвала восторг новая оптическая иллюзия с фигурой, которая вращается.

Ее выложил в Twitter пользователь под ником InertialObservr (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На видео изображены фигуры Лиссажу. В ролике видно, как фигуры, создаваемые движущимися точками, начинают вращаться в разные стороны. В какие-то моменты внутри фигуры появляется цветная подсветка, и фигура меняет направление движения.

За несколько дней иллюзия собрала больше миллиона просмотров.

Один из пользователей объяснил суть фокуса, подчеркнув, что это просто силуэт, который интерпретируется нашим мозгом по-разному. При добавлении цветных линий становится меньше пространства для интерпретации.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9