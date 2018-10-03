Как уничтожают наш Крым: горячая точка - Керчь
Камыш-Бурунского железорудного комбината на территории АРК нет в помине с 1994 года. А вот обводная дамба, которая огибает Чюрюбаш голю/Чурбашское озеро - есть.
Когда-то в 1968 году, а тогда мало кому в мыслях приходило экономно и бережно относиться к природным ресурсам и понятие "экология" было почти не известно, часть этого озера стала стоком отходов обогащения железных руд Нижне-Чурбашского хвостохранилища - техногенного месторождение флотационных отходов.
Последние месяцы из основы этой дамбы гребут песок. На стройки и т.д. Представьте, что такой песок используют для растворов при строительстве жилого фонда или социальных объектов, а значит - вся муть, что оседала десятилетиями на дне и склонах дамбы будет источать "таблицу Менделеева" из стен, потолка, пола: дети, взрослые, все будут вдыхать пары мышьяка, отходов буро-железняковых руд, сброшенных в озеро когда-то работавшими здесь аглофабрикой и фабрикой обжига.
В Украинском Крыму никогда этот объект не трогали. Просто хватало ума не брать отраву. Головы были не совсем отшибленные у местных, обходились песком из других месторождений.
И пришли стервятники и рвут тело Крымского полуострова.
Но есть еще одна опасность, которая в этой рукотворной экологической угрозе касается именно материковой Украины.
Как только дамба прохудится (а песок вывозят почти без остановки), то воды соленого бессточного озера пойдут в акваторию, как Черного, так и Азовского моря, а там, вверх от Керченского пролива в строну нашей Арабатской стрелки - очень сильные течения.
И вот этот смертоностный химический коктейль осядет на побережье Арабатки, которая в этом году стала местом туристического паломничества родителей с детьми. И не будет у нас курорта. А там - и Геническ рядом.
Я не говорю уже о том, что эти "лисьи хвосты" могут доставать и до Бердянска, а уж флоре и фауне акватории Азовского моря - точно смерть и на годы и годы отравленная вода. К тому же это невосполнимые потери и экономические риски, а за ними - и депрессивные районы Херсонщины, куда больше не приедут туристы.
Имя озера - Çürübaş gölü - переводится с крымско-татарского, как Гнилая голова (Çürük - гнилой, Baş - голова).
Какие же гнилые, нет, не головы, а души и сердца у тех, кто сейчас так уничтожает настоящее и будущее Крыма, Азовского и Черного морей. Наше с вами настоящее и будущее....
Дякую, Осман Пашаев, за допомогу при підготовці цього матеріалу.
За данними Херсонської ОДА у цьому курортному сезоні (дані на кінець серпня) відпочило 3,5 мільони туристів, а бюджети місцевих громад отримали більше 2 мільйонів гривень надходжень від туристичного збору,що значно перевищує показники 2017 року.
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