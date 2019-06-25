Пляжи размыло, торчит арматура: в Крыму произошла новая беда

Жители оккупированного Крыма забили тревогу из-за ужасного состояния пляжей в поселке Николаевка.

От этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в микроблоге Twitter. Он опубликовал скриншот с комментарием крымчанина в группе "Черный список Крым. Симферополь. Севастополь".

Пляжи размыло: в Крыму произошла новая беда zp.vgorode.ua

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Местный житель пожаловался, что в Николаевке пляжи размыло почти полностью, якобы остались одни ступени и огромные камни на берегу. В то же время людей много, а некоторые – с детьми.

"Убило то, что в море, рядом с берегом, торчала арматурина острая около метра высотой. Многие же любят нырять, ужас. Никто ничего не делает, почему? До первого несчастного случая?" – возмутился крымчанин.

По его словам, еще одна проблема возникла с водителями микроавтобусов. Стоимость проезда в Николаевку 100 рублей, а обратно – 150. "Дело не в деньгах, а в принципе. Хамы редкие. Многие их игнорили и ехали на госавтобусах за 75 рублей", – прокомментировал пользователь.

Николаевка практически без пляжей

В гавани она совсем зачахла pic.twitter.com/s7XimAXVzG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 24 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

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