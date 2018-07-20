Прочитала текст про родину, которую мы потеряли... Такой типа щемящий текст, как она, Советская Родина, нас оберегала, растила, нацеливала, кормила и учила... Читаю и не могу найти в себе сожаления.

Мне хорошо сейчас, очень хорошо. Я точно знаю, что придись мои самые активные и деятельные годы на то время, я или покончила бы с собой, или была бы в лагере. Как можно было жить в этом говне и быть счастливым и психически здоровым, все понимая и осознавая? Миллионы стукачей и осужденных, рабский труд, бесправие и ощущения бессилия и ничтожности...

Новости Портрет среднестатистического любителя СССР

Не понимаю этого мимими по дефициту и пусть своей, но дерьмовой колбасе, которую надо было отвоевывать в очередях. По блату в любом месте и по любому поводу. По отсутствию всего необходимого для жизни. По отсутствию свободы выбрать свою жизнь. По тому, что она вся, жизнь, посвящалась выживанию. По убиванию и истиранию различий между людьми и уничтожению индивидуальностей.

Как может нравиться тюрьма, где у всех одна, ладно, две дороги: школа - вуз - поднимать целину или школа - пту - поднимать целину? Да, наверное, это было необходимо. Но как можно тосковать по этому? Так страшно жить в свободе? Так страшно жить, когда у тебя полная ответственность за свою жизнь и от тебя все зависит? Даже то, свалишь ли ты из этой страны или нет, тоже зависит от тебя.

Спасибо времени и среде, в которых я живу. Спасибо миру, в котором есть деньги, товары, связь без ограничений, свобода перемещения и Интернет. Спасибо миру, в котором нет границ, а есть путешествия и можно самому выбрать место для жизни. Спасибо миру, где информация распространяется за считанные минуты. Спасибо миру, в котором можно быть услышанным. Спасибо миру, в котором можно свободно выбирать пару, рожать или не рожать детей, растить детей по своему разумению, любить по своему пониманию, работать, где хочешь, учиться, когда хочешь, Спасибо миру, в котором есть ВЫБОР.

Я люблю мир, в котором есть свобода и ответственность. Я жду, когда государства-лагеря уйдут в прошлое, им не место в современном мире. Мое мнение, что ностальгия по ним - это страх взять ответственность за свою жизнь. Круто, когда тебя Родина-мать няньчит от рождения до смерти. То, что она сама и убивает по своему желанию, - это, конечно же, вторично, да и щепки, как известно, летят.