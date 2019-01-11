''Носите с собой расписку'': в Украине вспыхнул ажиотаж из-за новых правил секса

Украинцы устроили ажиотаж в сети из-за вступивших в силу поправок в Уголовный кодекс относительно насилия и изнасилования. В народе их назвали новыми правилами секса.

Люди превратили новость о законодательных новшествах в повод для массовых шуток, которыми они активно делятся на Facebook и в Twitter.

"Получил первый заказ на написание секс-расписки", — с сарказмом написал в своем статусе адвокат Денис Фетисов.

Кроме того, в обществе уже придумали импровизированный документ, который якобы нужно будет подписывать прежде, чем вступить с кем либо в половую связь.

Разрешение на секс, придуманное украинцами Facebook Владислава Антонова

Им поделился журналист Владислав Антонов. "Распечатайте и носите с собой ручки, плиз!" — прокомментировал он забавное народное творчество.

Пользователи микроблога Twitter также принялись активно комментировать пикантную тему в шутливой манере. "А это что же, теперь вместо: "Дорогой, у тебя есть "защита"?", будут спрашивать: "Дорогая, у тебя разрешение на секс с собой?", "Сегодня вступил в действие закон про секс. Отныне письменное разрешение снимет риски для мужчины. Хотелось бы уточнить, в законе есть что-то про абонемент на секс и про подпись нотариуса?", "Срочно! Это важно! Друзья, дайте ссылку, где скачать бланк документа "Разрешение на секс", — пишут украинцы в стебных постах.

Секс Playbuzz

А это что же теперь вместо: "Дорогой, у тебя есть "защита"?, будут спрашивать: "Дорогая, у тебя разрешение на секс с собой?" — в дурашливом настроении — Kateryna Prymina (@PRymina) 11 января 2019 г.

Сегодня вступил в действие закон про секс. Отныне письменное разрешение снимет риски для мужчины. Хотелось бы уточнить, в законе есть что-то про абонемент на секс и про подпись нотариуса? — Буми Рандер (@BumiRander) 11 января 2019 г.

Срочно! Это важно! Друзья дайте ссылку где скачать бланк документа "Разрешение на секс" 🙈😆 — Андрей Днепровский (@Dneprovsky1977) 11 января 2019 г.

Вместе с тем, некоторые пользователи сети с возмущением отнеслись к несерьезному отношению сограждан к новым законодательным требованиям, отметив, что согласие на секс является вполне нормальным обязательным условием во всех цивилизованных странах.

"Бесят предпубертатные шутки о разрешении на секс. Прикиньте, чтобы кому-то что-то всунуть, надо уточнить, а можно ли! Не знали?" — возмутилась журналист Анастасия Шкала.

"В Украине теперь нужно будет получать разрешение на секс. Ну, да. Как и в любом другом цивилизованном обществе, где уважают и соблюдают элементарные права человека", — выразила аналогичное мнение одна из пользовательниц Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет. Он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине.

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