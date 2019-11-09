"Носит символы убийц"! Тренер из Одессы попал в сепаратистский скандал

В боксерском клубе Одессы заметили тренера в спортивном костюме с российской символикой.

На это обратил внимание известный одесский активист, глава организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. На своей странице в Fаcebook активист разместил подтверждающее видео с тренировки (чтобы посмотреть доскролльте страницу доконца).

"Друзья, на площади Бориса Деревянко, 1 в Одессе есть боксерский клуб "Триумфатор". Все бы ничего, но тренировки там проводит Кимаев Адам (мастер спорта СССР по боксу) в спортивном костюме страны-агрессора. На одежде изображены все государственные символы оккупанта", — отметил Ганул.

Скриншот

Активист отметил, что не понимает как после пяти лет войны, после тысяч погибших на востоке Украины, человек может просто носить одежду с символами убийц.

"И самое интересное, что всем тем ученикам бокса все равно: ни грамма национального сознания или разума. Более того, это видео выложила официальная страница боксерского клуба. Если вам интересно, где берут титушек пророссийские реваншисты, так это такие места, как "Триумфатор", — пишет Ганул.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из частных вузов Одессы разгорелся скандал из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на своих лекциях называет Украину проектом польских масонов.

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