Носить маски в метро и другом транспорте Украины придется два года – врач

Украина готова к запуску метро после окончания карантина 22 мая. Однако маски в общественном транспорте нужно будет носить еще два года.

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Об этом заявила врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире "Украина 24". По ее словам, украинцы должны ездить в средствах защиты и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом.

"Можно будет определить пик, когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно. Когда она есть во время роста, непонятно – она приостановлена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить.

Носить маски в транспорте придется два года

Нам придется еще два года носить маски в местах общего пользования, ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом. Это не значит, что нельзя запускать метро, но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности", – рассказала врач.

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