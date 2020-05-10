Главная Новости
10 мая • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Носить маски в метро и другом транспорте Украины придется два года — врач

788
Читать материал на украинском

Украина готова к запуску метро после окончания карантина 22 мая. Однако маски в общественном транспорте нужно будет носить еще два года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявила врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире "Украина 24". По ее словам, украинцы должны ездить в средствах защиты и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом.

"Можно будет определить пик, когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно. Когда она есть во время роста, непонятно – она приостановлена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить.

Носить маски транспорте придется два года

Носить маски транспорте придется два года

Нам придется еще два года жить в местах общего пользования в масках, ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом. Это не значит, что нельзя запускать метро, но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности", – рассказала врач.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве зафиксировано уже 1805 заболевших коронавирусом. Мэр столицы Виталий Кличко назвал самые опасные районы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
метро транспорт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги