Звоню товарищу у которого уже вторую неделю двухстороннее воспаление легких.

- Как ты себя чувствуешь?

- Температура 37.8 и кашель. Но главное, что кислород у меня супер.

- Супер - это сколько?

- Ну ты говорил должен быть 97-99, а у меня вторую неделю стабильно 101, 103, 105. Вчера, так вообще 120 был.

- Вася, какие бл*дь 103?! Какие бл*дь 120? Ты вообще где и что меряешь? Ты понимаешь, что сатурация - это показатель в процентах. У тебя что 120%?

- Ну да. Ты что считаешь я совсем дурак. Я тебя сейчас даже фото вышлю.

Присылает фото.

- Вася, бл*дь! Ты две недели меряешь сатурацию, а смотришь на пульс. Пульс у тебя таки 103, а вот кислород 89.

Нет слов.

На восьмом месяце борьбы с коронавирусом, взрослый человек активно пользующийся интернетом и соцсетями с двухсторонним воспалением лёгких, две недели засчитывает свой повышенный пульс как свой показатель сатурации.

И это не в глуши, не в забитой деревне - это в Киеве.

Мало уже призывать носить маски и мыть руки.

Нужна массовая разъяснительная работа.

Нужно каждый день в конце вечерних новостей повторять базовые симптомы.

Нужно пожилым людям передавать памятки и описывать четкую хронологию действий на случай болезни.

Ещё пол года назад - эта история про перепутал пульс с сатурацией зашла бы как шутка на ура. Но теперь - это вызывает только недоумение и шок.

Не забывайте про симптомы.

Не забивайте на себя.