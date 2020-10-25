Носить маски и мыть руки уже мало: не забивайте на себя
Звоню товарищу у которого уже вторую неделю двухстороннее воспаление легких.
- Как ты себя чувствуешь?
- Температура 37.8 и кашель. Но главное, что кислород у меня супер.
- Супер - это сколько?
- Ну ты говорил должен быть 97-99, а у меня вторую неделю стабильно 101, 103, 105. Вчера, так вообще 120 был.
- Вася, какие бл*дь 103?! Какие бл*дь 120? Ты вообще где и что меряешь? Ты понимаешь, что сатурация - это показатель в процентах. У тебя что 120%?
- Ну да. Ты что считаешь я совсем дурак. Я тебя сейчас даже фото вышлю.
Присылает фото.
- Вася, бл*дь! Ты две недели меряешь сатурацию, а смотришь на пульс. Пульс у тебя таки 103, а вот кислород 89.
Нет слов.
На восьмом месяце борьбы с коронавирусом, взрослый человек активно пользующийся интернетом и соцсетями с двухсторонним воспалением лёгких, две недели засчитывает свой повышенный пульс как свой показатель сатурации.
И это не в глуши, не в забитой деревне - это в Киеве.
Мало уже призывать носить маски и мыть руки.
Нужна массовая разъяснительная работа.
Нужно каждый день в конце вечерних новостей повторять базовые симптомы.
Нужно пожилым людям передавать памятки и описывать четкую хронологию действий на случай болезни.
Ещё пол года назад - эта история про перепутал пульс с сатурацией зашла бы как шутка на ура. Но теперь - это вызывает только недоумение и шок.
Не забывайте про симптомы.
Не забивайте на себя.